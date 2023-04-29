29.04.2023 19:30 – FT 4 : 2
Испания29 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:46
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Реал – Альмерия – 4:2. Хет-трик Бензема. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании
29 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:46
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В субботу, 29 апреля, в Мадриде состоялся матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Реал» и «Альмерия». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».
Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля
Реал – Альмерия – 4:2
Голы: Бензема, 5, 17, 42, Родриго, 47 – Лазаро, 45+1, Робертоне, 61
Видеообзор матча:
Ожидается...
ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 5 минута
ГОЛ! 2:0. Карим Бензема, 17 минута
ГОЛ! 3:0. Карим Бензема (пенальти), 42 минута
ГОЛ! 3:1 Лазаро, 45+1 минута
ГОЛ! 4:1 Родриго, 47 минута
ГОЛ! 4:2 Робертоне, 61 минута
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Робертоне (Альмерия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Лазаро (Альмерия).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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