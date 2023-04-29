Реал Мадрид

В субботу, 29 апреля, в Мадриде состоялся матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Реал» и «Альмерия». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».

Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Реал – Альмерия – 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42, Родриго, 47 – Лазаро, 45+1, Робертоне, 61

Видеообзор матча:

Ожидается...

ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 5 минута

ГОЛ! 2:0. Карим Бензема, 17 минута

ГОЛ! 3:0. Карим Бензема (пенальти), 42 минута

ГОЛ! 3:1 Лазаро, 45+1 минута

ГОЛ! 4:1 Родриго, 47 минута

ГОЛ! 4:2 Робертоне, 61 минута