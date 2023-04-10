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Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 10 апреля 2023, 23:06
770
0

Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23

На 11 позиций в сборной сезона представлены кандидатуры 100 футболистов

10 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 10 апреля 2023, 23:06
770
0
Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Украинский хавбек «Динамо» Виталий Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от футбольного симулятора FIFA 23.

На 11 позиций в сборной сезона представлены кандидатуры 100 футболистов.

Началось голосование за символическую сборную. Проголосовать можно, перейдя по ссылке из твита ниже.

В текущем сезоне Буяльский провел 29 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.

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Динамо Киев символическая сборная Виталий Буяльский FIFA 23
Источник Twitter
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