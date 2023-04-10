Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23

Украинский хавбек «Динамо» Виталий Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от футбольного симулятора FIFA 23.

На 11 позиций в сборной сезона представлены кандидатуры 100 футболистов.

Началось голосование за символическую сборную. Проголосовать можно, перейдя по ссылке из твита ниже.

В текущем сезоне Буяльский провел 29 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.