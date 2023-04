Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины

24-летний футболист испанского клуба «Чипиона» Франсиско Наваль Перес был зарезан ножом в Кадисе среди белого дня.

Полицейские считают, что футболист по прозвищу Пако Наваль был убит в результате «случайного нападения» на юге Испании. После этого был арестован 20-летний подозреваемый.

Перес скончался в больнице в воскресенье, 2 апреля, после того, как в субботу днем ​​около 14:00 в Кадисе его ранили ножом в грудь.

20-летний подозреваемый, имя которого не называется и у которого нет судимостей, находится под стражей в полиции. Он якобы ударил футболиста в грудь большим ножом без видимой причины, сообщила испанская гражданская гвардия.

Власти также заявили, что между подозреваемым и жертвой нет известных связей и что нападение, похоже, было случайным.

Слова соболезнования высказали многие футбольные клубы, включая мадридский «Реал».

Our hearts go out to Paco Naval's family, teammates, and Chipiona C.F. during this difficult time. Rest in peace, Paco. Your legacy on the field and in your community will never be forgotten. Condolences from the entire football family. 🙏 pic.twitter.com/2IrTS0aj3o