Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины

24-летний футболист испанского клуба «Чипиона» Франсиско Наваль Перес был зарезан ножом в Кадисе среди белого дня.

Полицейские считают, что футболист по прозвищу Пако Наваль был убит в результате «случайного нападения» на юге Испании. После этого был арестован 20-летний подозреваемый.

Перес скончался в больнице в воскресенье, 2 апреля, после того, как в субботу днем ​​около 14:00 в Кадисе его ранили ножом в грудь.

20-летний подозреваемый, имя которого не называется и у которого нет судимостей, находится под стражей в полиции. Он якобы ударил футболиста в грудь большим ножом без видимой причины, сообщила испанская гражданская гвардия.

Власти также заявили, что между подозреваемым и жертвой нет известных связей и что нападение, похоже, было случайным.

Слова соболезнования высказали многие футбольные клубы, включая мадридский «Реал».