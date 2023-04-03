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Испания
03 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 21:29
1014
0

Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины

20-летний подозреваемый, у которого нет судимостей, находится под стражей

03 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 21:29
1014
0
Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины
ФК Чипиона. Франсиско Наваль Перес

24-летний футболист испанского клуба «Чипиона» Франсиско Наваль Перес был зарезан ножом в Кадисе среди белого дня.

Полицейские считают, что футболист по прозвищу Пако Наваль был убит в результате «случайного нападения» на юге Испании. После этого был арестован 20-летний подозреваемый.

Перес скончался в больнице в воскресенье, 2 апреля, после того, как в субботу днем ​​около 14:00 в Кадисе его ранили ножом в грудь.

20-летний подозреваемый, имя которого не называется и у которого нет судимостей, находится под стражей в полиции. Он якобы ударил футболиста в грудь большим ножом без видимой причины, сообщила испанская гражданская гвардия.

Власти также заявили, что между подозреваемым и жертвой нет известных связей и что нападение, похоже, было случайным.

Слова соболезнования высказали многие футбольные клубы, включая мадридский «Реал».

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Кадис Чипиона смерть трагедия Испания криминал убийство
Источник The Sun
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