Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в символическую сборную самых быстрых футболистов сезона АПЛ 2022/23, которую представил статистический портал Squawka.

Михаилу нет равных на его позиции (левый вингер) и в целом среди полузащитников. Лучшая скорость Мудрика – 36,63 км/час.

Символическая сборная самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23:

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон») – 36,62.

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») – 35,76; Кристофер Айер («Брентфорд») – 35,53; Тайрон Мингз («Астон Вилла») – 34,98; Киран Тирни («Арсенал») – 35,99.

Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл») – 36,61; Матеус Нунес («Вулверхэмптон») – 36,32; Денис Закария («Челси») – 36,09; Михаил Мудрик («Челси») – 36,63.

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 36,53; Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест») – 36,7.

Самым быстрым игроком АПЛ является Бреннан Джонсон (36,7 км/час). Также Squawka опубликовал рейтинг самых быстрых игроков чемпионата Англии в этом сезоне.

Топ-10 самых скоростных игроков в АПЛ сезона 2022/23:

Mykhailo Mudryk shocked us all with his lightning pace on his debut vs Liverpool.



So It's not surprise to see him record the fastest speed of any winger in the Premier League this season... 💨 pic.twitter.com/oirwRF9iaa