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  4. Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Англия
30 марта 2023, 21:27 |
1222
3

Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Украинского вингера в буквальном смысле перегнал Бреннан Джонсон

30 марта 2023, 21:27 |
1222
3
Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в символическую сборную самых быстрых футболистов сезона АПЛ 2022/23, которую представил статистический портал Squawka.

Михаилу нет равных на его позиции (левый вингер) и в целом среди полузащитников. Лучшая скорость Мудрика – 36,63 км/час.

Символическая сборная самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23:

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон») – 36,62.

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») – 35,76; Кристофер Айер («Брентфорд») – 35,53; Тайрон Мингз («Астон Вилла») – 34,98; Киран Тирни («Арсенал») – 35,99.

Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл») – 36,61; Матеус Нунес («Вулверхэмптон») – 36,32; Денис Закария («Челси») – 36,09; Михаил Мудрик («Челси») – 36,63.

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 36,53; Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест») – 36,7.

Самым быстрым игроком АПЛ является Бреннан Джонсон (36,7 км/час). Также Squawka опубликовал рейтинг самых быстрых игроков чемпионата Англии в этом сезоне.

Топ-10 самых скоростных игроков в АПЛ сезона 2022/23:

  1. Бреннан Джонсон – 36.7 км/ч;
  2. Михаил Мудрик – 36.63 км/ч;
  3. Энтони Гордон – 36.61 км/ч;
  4. Дарвин Нуньес – 36.53 км/ч;
  5. Матеус Нунес – 36.32 км/ч;
  6. Эрлинг Холанд – 36.22 км/ч;
  7. Денис Закария – 36.09 км/ч;
  8. Киран Тирни – 35.99 км/ч;
  9. Габриэл Мартинелли – 38.85 км/ч;
  10. Маркус Рэшфорд – 35.81 км/ч.
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Источник Squawka
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Andy_P
Скорость бега - это круто само по себе, но лучше на поле выглядит тот, кто быстрее принимает правильные решения и исполняет их. а не тот, кто быстро бежит. Усейн Болт хотел играть в футбол, но что-то не сложилось у него...
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+3
zzg77
Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, а мне не светит!
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-1
Sher15
Мудрикам Трубиным повезло что людьми стали .Иначе таких же пацанов из Донбасса в 14 м году овощи возили титушками на антимайдан в Марьинский парк .Каждому 200 гривен и нож давали чтобы дрались за то что рабами родились 
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-2
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