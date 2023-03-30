Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Украинского вингера в буквальном смысле перегнал Бреннан Джонсон
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в символическую сборную самых быстрых футболистов сезона АПЛ 2022/23, которую представил статистический портал Squawka.
Михаилу нет равных на его позиции (левый вингер) и в целом среди полузащитников. Лучшая скорость Мудрика – 36,63 км/час.
Символическая сборная самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23:
Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон») – 36,62.
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») – 35,76; Кристофер Айер («Брентфорд») – 35,53; Тайрон Мингз («Астон Вилла») – 34,98; Киран Тирни («Арсенал») – 35,99.
Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл») – 36,61; Матеус Нунес («Вулверхэмптон») – 36,32; Денис Закария («Челси») – 36,09; Михаил Мудрик («Челси») – 36,63.
Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 36,53; Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест») – 36,7.
The fastest player clocked a speed of 36.7km/h. 💨— Squawka (@Squawka) March 30, 2023
Самым быстрым игроком АПЛ является Бреннан Джонсон (36,7 км/час). Также Squawka опубликовал рейтинг самых быстрых игроков чемпионата Англии в этом сезоне.
Топ-10 самых скоростных игроков в АПЛ сезона 2022/23:
- Бреннан Джонсон – 36.7 км/ч;
- Михаил Мудрик – 36.63 км/ч;
- Энтони Гордон – 36.61 км/ч;
- Дарвин Нуньес – 36.53 км/ч;
- Матеус Нунес – 36.32 км/ч;
- Эрлинг Холанд – 36.22 км/ч;
- Денис Закария – 36.09 км/ч;
- Киран Тирни – 35.99 км/ч;
- Габриэл Мартинелли – 38.85 км/ч;
- Маркус Рэшфорд – 35.81 км/ч.
The overall top 10 fastest Premier League players in 2022/23 so far. 💨 pic.twitter.com/ud2khaULjY— Squawka (@Squawka) March 30, 2023
Mykhailo Mudryk shocked us all with his lightning pace on his debut vs Liverpool.— Squawka (@Squawka) March 30, 2023
So It's not surprise to see him record the fastest speed of any winger in the Premier League this season... 💨 pic.twitter.com/oirwRF9iaa
Who of the top 10 fastest midfielders surprises you the most? 📊 pic.twitter.com/3V91rxqnLE— Squawka (@Squawka) March 30, 2023
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