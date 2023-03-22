Забарный покинул сборную, Львов сменил тренера, Луческу сватают в Ниццу
Главные новости за 21 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 марта.
1A. ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне
Илья Забарный покинул лагерь, индивидуально тренировался Андрей Ярмоленко
1B. Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Защитник не поможет команде в матче с Англией
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный – новый-старый главный тренер Львова
«Горожане» получили наставника
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Львов уволил Дулуба
У клуба будет новый главный тренер
3. Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
«Ницца» видит в наставнике «Динамо» замену Дидье Дигару
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Матвиенко продлил контракт с Шахтером
Защитник подписал новое соглашение сроком на 5 лет
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья уволила Сампаоли
У нервионцев будет новый наставник
5A. УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
УЕФА и FARE ведут борьбу против расизма и наказывают за некорректные баннеры
5B. Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ
6. Минус 4 мяча. Мотор проиграл первый матч 1/8 финала Европейской лиги EHF
Запорожская команда в игре против хорватского «Нексе» уступила со счетом 23:27
7. Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
Марта выиграла у Элизабетты Коччаретто за 1 час и 18 минут
8A. Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Гарет Дэйвис считает, что стороны уже согласовали проведение поединка
8B. Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
Мариуш Вах будет тренироваться с Александром
9A. Дилемма для МЮ. Как клуб рискует потерять деньги на забытом экс-вундеркинде
Карьера Акселя Туанзебе должна была развиваться совершенно в ином направлении
9B. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Боялся, что из меня сделают детского тренера»
Наставник лидера Первой лиги дал большое интервью Sport.ua
10A. Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?
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