Забарный покинул сборную, Львов сменил тренера, Луческу сватают в Ниццу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 марта.

1A. ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне

Илья Забарный покинул лагерь, индивидуально тренировался Андрей Ярмоленко

1B. Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом

Защитник не поможет команде в матче с Англией

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный – новый-старый главный тренер Львова

«Горожане» получили наставника

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Львов уволил Дулуба

У клуба будет новый главный тренер

3. Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды

«Ницца» видит в наставнике «Динамо» замену Дидье Дигару

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Матвиенко продлил контракт с Шахтером

Защитник подписал новое соглашение сроком на 5 лет

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера

Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья уволила Сампаоли

У нервионцев будет новый наставник

5A. УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины

УЕФА и FARE ведут борьбу против расизма и наказывают за некорректные баннеры

5B. Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде

Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ

6. Минус 4 мяча. Мотор проиграл первый матч 1/8 финала Европейской лиги EHF

Запорожская команда в игре против хорватского «Нексе» уступила со счетом 23:27

7. Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах

Марта выиграла у Элизабетты Коччаретто за 1 час и 18 минут

8A. Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри

Гарет Дэйвис считает, что стороны уже согласовали проведение поединка

8B. Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца

Мариуш Вах будет тренироваться с Александром

9A. Дилемма для МЮ. Как клуб рискует потерять деньги на забытом экс-вундеркинде

Карьера Акселя Туанзебе должна была развиваться совершенно в ином направлении

9B. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Боялся, что из меня сделают детского тренера»

Наставник лидера Первой лиги дал большое интервью Sport.ua

10A. Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?

Все воодушевлены стартом Виктора в Ла Лиге, но не надо спешить с выводами

10B. Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»

У Михаила Мудрика было не самое легкое начало карьеры в стане «синих»