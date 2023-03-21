Дилемма для МЮ. Как клуб рискует потерять деньги на забытом экс-вундеркинде

Сложно сказать, помнят ли болельщики Манчестер Юнайтед, что на контракте в их клубе все еще значится 25-летний экс-центрбек юношеских и молодежной сборной Англии Аксель Туанзебе. Однако это действительно так, и сейчас в карьере некогда невероятно перспективного футболиста наступает едва ли не переломный момент…

Аксель Туанзебе является продуктом академии «красных дьяволов». На юношеском уровне этот центральный защитник подавал серьезные надежды, был капитаном Манчестер Юнайтед U-21, и дважды с этой командой выигрывал титул чемпиона в розыгрышах английской Премьер-лиги среди резервистов.

Неудивительно, что в какой-то момент в первой команде Манчестер Юнайтед обратили внимание на способного паренька, и решили предоставить тому шанс на наивысшем уровне. Дебютировать за «красных дьяволов» Акселю позволил португалец Жозе Моуриньо, который 29 января 2017 года выпустил центрбека на замену в поединке четвертого раунда Кубка Англии против Уигана. На тот момент счет был уже 2:0 в пользу подопечных Моуриньо, а после появления на поле Туанзебе Манчестер Юнайтед отправил в ворота соперников еще два мяча, установив окончательный счет на табло – 4:0.

В том же 2017-м Туанзебе сыграл свои первые матчи и в английской Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов УЕФА. Его карьера, казалось бы, неуклонно шла вверх, и вскоре Аксель имел шансы превратиться в одного из важных футболистов, если не столпа обороны родного для него Манчестер Юнайтед. Более того, после увольнения Моуриньо главным тренером «красных дьяволов» стал Уле-Гуннар Сульшер, который прекрасно относился к молодым исполнителям, и старался давать шанс практически каждому, кто действительно его заслуживал.

При Сульшере Туанзебе стал еще регулярнее появляться в составе Манчестер Юнайтед, доведя свой показатель матчей в рядах этой команды до отметки в 37. Первые серьезные проблемы для Акселя начались по ходу свезона-2019/20. Тогда молодой защитник перенес сразу два повреждения, связанных с бедром, из-за чего в общей сложности оказался вне игры на четыре месяца. Летом 2020 года Туанзебе повредил еще и лодыжку, выбыв из полноценного подготовительного цикла к сезону, и вернувшись в строй аж поздней осенью…

На тот момент Сульшер уже определился с футболистами, на которых он может делать ставку, и которые могут помочь норвежскому специалисту достичь поставленных задач. Туанзебе же было решено отправить в аренду в Астон Виллу, где он до этого уже провел полтора сезона на таких же правах, но будучи еще игроком из категории молодых и подающих надежды.

После того, как Туанзебе сыграл всего 9 неполных матчей в первой половине сезона-2020/21, в январе 2021-го арендное соглашение по Акселю между Манчестер Юнайтед и Астон Виллой было прекращено. Однако защитник не вернулся «под крыло» Сульшера, а сразу же был позаимствован итальянским Наполи, который даже согласился выплатить за такую возможность компенсацию в размере 600 тысяч евро.

В Италии, увы, у Туанзебе дела также не заладились, причем с ходу. Он столкнулся с люмбаго (болями в области поясницы), и около двух месяцев находился в лазарете. С учетом того, что аренда изначально была краткосрочной, немудрено, почему Аксель в конечном итоге имеет на своем счету лишь 10 минут в рамках одного поединка итальянской Серии А…

Летом минувшего года Туанзебе вернулся на Олд Траффорд, где произошла очередная ротация главного тренера. На смену Ральфу Рангнику подоспел нидерландец Эрик тен Хаг, который ранее в Аяксе также запомнился прекрасной работой с молодыми и талантливыми исполнителями. Казалось бы, Аксель может получить еще один шанс, но… На тот момент центрбеку было уже 24 года, а в этом возрасте любой тренер пожелает, скорее, немедленно увидеть качество игры от подопечного, а не предпринимать попытки вывести игрока на более высокий уровень, исправить множественные огрехи и вообще – всячески церемониться и «танцевать вокруг печки».

Впрочем, произвести хоть какое-то впечатление на тен Хага Туанзебе не мог бы при всем желании. У игрока опять возникли какие-то проблемы со здоровьем, о сути которых клуб даже предпочел не говорить ничего. В итоге первую половину текущего сезона центрбек провел без игровой практики, а в январе снова на правах аренды был отпущен в другой клуб – на этот раз в Сток Сити, выступающий в Чемпионшипе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Туанзебе

Стать более менее важной фигурой для «гончаров» Туанзебе удалось лишь в начале марта. На текущий момент на счету Акселя три кряду проведенных в основном составе команды матча, в которых Сток Сити, имеющий проблемы с достижением результата, ни разу не проиграл – победа и две ничьи.

Анализируя ключевые показатели Туанзебе в последних матчах, можно прийти к выводу, что центрбеку понемногу удается возвращаться туда, где он уже был – на уровень игры, при котором возникает минимум вопросов по качеству и ценности действий. Так, Аксель имеет показатель выигранных единоборств в 58%, а точности передач – в 93%. Эти цифры очень близки к тем, которые были в карьере Туанзебе на пике – что правда, тогда такую эффективность работы на поле Аксель демонстрировал в матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов, а теперь – на уровне Чемпионшипа.

Впрочем, именно в этой ситуации и заключается самый интересный момент. Дело в том, что контракт Туанзебе с Манчестер Юнайтед истекает 30 июня, но у клуба есть право в одностороннем порядке продлить его действие еще на 12 месяцев. Если «красные дьяволы» пожелают пойти на активацию подобной опции, то будут обязаны существенно повысить оклад футболиста, так как подобные условия были оговорены еще при подписании первоначального трудового соглашения.

В частности, за право оставить Туанзебе в клубе еще на год Манчестер Юнайтед придется повысить оклад центрбека с нынешних 42 тысяч фунтов в неделю до 62 тысяч. В абсолютном измерении речь идет приблизительно о миллионе фунтов, которые «красным дьяволам» придется выплатить Акселю за следующий год сверху текущего оклада. Всего же зарплата Туанзебе в Манчестер Юнайтед, при условии продления сделки со стороны клуба еще на 12 месяцев, будет составлять порядка 3 миллионов фунтов.

Учитывая вовсе не безоблачную ситуацию в Манчестер Юнайтед вокруг зоны центральных защитников, тен Хагу, вероятно, стоило бы посмотреть в деле на Туанзебе и, как минимум, рассмотреть того среди резервистов для Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана на сезон-2023/24, но также для «красных дьяволов» при продлении контракта с Акселем может появиться дополнительный шанс продать своего воспитанника, как минимум вернув все инвестированные в его развитие средства и даже немного заработать.

На текущий момент оценочная трансферная стоимость Туанзебе составляет 6 миллионов евро. Даже с учетом последних проблем, которые произошли в карьере Акселя, это весьма пристойные деньги, так как на пике карьеры центрбек оценивался экспертами в 10 миллионов.

Понятно, что подобные суммы вовсе не критичны для Манчестер Юнайтед, но в этом клубе, особенно с Глейзерами во главе, прекрасно научились считать деньги, а потому вряд ли будут просто так разбазаривать «имущество». С другой стороны, риск оказаться не у дел тоже присутствует, ведь пролонгация контракта обойдется минимум в 3 миллиона, а если Туанзебе сразу же не удастся продать, либо он вновь окажется невостребованным в первой команде, эти деньги будут просто выброшены на ветер. И, учитывая множество подобных кейсов для Манчестер Юнайтед в последние годы, вовсе неудивительно, почему клуб с Олд Траффорд вот уже который год не может навязать серьезную конкуренцию за чемпионство в АПЛ.

Примечательно, что слухи сватают Туанзебе в клубы из Италии и Турции. Якобы центрбек даже имеет ряд конкретных предложений на руках, но пока не спешит с окончательным решением, предпочитая дождаться разрешения ситуации с Манчестер Юнайтед.

И эта история – лишь один из примеров дилемм, которые возникают перед менеджментом того или иного профессионального клуба. При неудачном развитии событий инициирующая сторона может оказаться в проигрыше, что при одном варианте выбора, что при другом. В таком случае обильная критика будет гарантирована, как со стороны прессы, так и со стороны болельщиков. Но если же удастся угадать и сделать правильный выбор, то это, скорее всего, будет воспринято как должное. В случае с Туанзебе все просто скажут – ну вот, мы давно знаем, что академия Манчестер Юнайтед умеет продуцировать таланты, а уж капитаном там и вовсе лишь бы кто не становится.

Текст: meta.ua/sport