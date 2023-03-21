Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды

Французский футбольный клуб «Ницца» контактировал с наставником киевского «Динамо» Мирча Луческу.

По информации Prosport, «орлята» считают Луческу лучшим кандидатом на замену Дидье Дигару на посту главного тренера команды.

Несколько недель назад представители французского клуба встречались с румынским специалистом в Польше. По информации источника, руководство «Ниццы» предоставило Луческу план проекта и заявило, что хочет видить его у руля в ближайшее время.

Однако Луческу попросил подождать до лета. Мистер не хочет покидать «Динамо» в столь кризисное время для клуба и Украины. Отметим, что контракт Луческу с «Динамо» действителен до 2024 года.

Сейчас «Ницца» под руководством Дидье Дигару занимает 7-е место в таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 44 очка после 28 туров. Также «орлята» продолжают выступления в Лиге конференций, где в 1/8 финала выиграли первый матч у «Шерифа».