Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Украина. Первая лига
21 марта 2023, 20:34 | Обновлено 21 марта 2023, 20:35
2465
7

Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды

«Ницца» видит в наставнике «Динамо» замену Дидье Дигару

21 марта 2023, 20:34 | Обновлено 21 марта 2023, 20:35
2465
7
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Французский футбольный клуб «Ницца» контактировал с наставником киевского «Динамо» Мирча Луческу.

По информации Prosport, «орлята» считают Луческу лучшим кандидатом на замену Дидье Дигару на посту главного тренера команды.

Несколько недель назад представители французского клуба встречались с румынским специалистом в Польше. По информации источника, руководство «Ниццы» предоставило Луческу план проекта и заявило, что хочет видить его у руля в ближайшее время.

Однако Луческу попросил подождать до лета. Мистер не хочет покидать «Динамо» в столь кризисное время для клуба и Украины. Отметим, что контракт Луческу с «Динамо» действителен до 2024 года.

Сейчас «Ницца» под руководством Дидье Дигару занимает 7-е место в таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 44 очка после 28 туров. Также «орлята» продолжают выступления в Лиге конференций, где в 1/8 финала выиграли первый матч у «Шерифа».

По теме:
Источник: Динамо может досрочно вернуть полузащитника из аренды в Заре
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
ВИДЕО. Почему не надо критиковать Динамо?
Мирча Луческу Ницца Динамо Киев назначение тренера
Источник ProSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Футбол | 21 марта 2023, 11:50 6
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера

Григорий Козловский устроил «прожарку» Михаилу Спиваковскому

Матвиенко продлил контракт с Шахтером
Футбол | 21 марта 2023, 16:44 3
Матвиенко продлил контракт с Шахтером
Матвиенко продлил контракт с Шахтером

Защитник подписал новое соглашение сроком на 5 лет

Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Футбол | 21.03.2023, 07:38
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Футбол | 20.03.2023, 20:40
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
Теннис | 21.03.2023, 18:24
Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
Ніцца якісь мазохісти
Ответить
+1
FootFun
Головне що новина свіжа:
Також «орлята» продовжують виступи в Лізі конференцій, де в 1/8 фіналу виграли перший матч у «Шерифа».
Спорт юа вас не бентежить те що вже тиждень як матчі відповіді сіграли..коли ж ви почнете хоча б перевіряти що ви пишете🤦‍♂️
Ответить
0
fitnes_sports066
Ой сейчас живот надорву от смеха! Угар. Пора ему отдохнуть!. Надеюсь после Динамо фсеее!
Ответить
0
Calm
😂
Ответить
0
1927FCDK1927
ХАХ) 
Ответить
0
Lesovij7
Сколько платят спорт юа за такие статьи?
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 2
Бокс
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
20.03.2023, 07:16 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
19.03.2023, 18:05 10
Футбол
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 28
Футбол
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
19.03.2023, 22:43 15
Футзал
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
20.03.2023, 02:02 2
MMA
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
20.03.2023, 21:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности