Матвиенко продлил контракт с Шахтером

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко подписал новое соглашение с донецким клубом. Контракт 26-летнего игрока рассчитан на 5 лет – до 31 декабря 2027 года.

Новое соглашение с игроком прокомментировал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

«Матвиенко имел серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили: во-первых, считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он лидер «Шахтера» и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды. Поэтому мы будем уважать каждое предложение, поступающее в отношении футболиста, и будем рассматривать либо трансфер игрока, либо подписание нового контракта. Возможно, в будущем поступит лучшее предложение и он окажется в одном из топ-чемпионатов Европы, а сегодня Николай Матвиенко многое дает «Шахтеру», ведет себя очень профессионально. Он является примером для молодых футболистов: за все годы выступлений в клубе у него нет ни одного удаления. И этот контракт является наградой ему как футболисту, как человеку, как профессионалу», – сказал Срна.

В январе этого года «Брайтон» предлагал за Матвиенко 16 миллионов евро, однако «Шахтер» такое предложение не устроило.