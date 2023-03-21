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Испания
21 марта 2023, 12:15 | Обновлено 21 марта 2023, 12:55
494
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья уволила Сампаоли

У нервионцев будет новый наставник

21 марта 2023, 12:15 | Обновлено 21 марта 2023, 12:55
494
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья уволила Сампаоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Испанский клуб «Севилья» сообщил о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом Хорхе Сампаоли.

63-летний уроженец Касильды возглавил «Севилью» в начале октябре прошлого года. В настоящий момент экс-подопечные Сампаоли в таблице Ла Лиги занимают 14 место с 28-ю очками после 26 матчей.

Сообщается, что, вероятнее всего, новым тренером «Севильи» станет 61-летний Хосе Луис Мендилибар. Дебютировать во главе команды он может 1 апреля в матче чемпионата Испании с «Кадисом».

Мендилибар станет третьим в сезоне наставником «Севильи». Кампанию она начала под руководством Хулена Лопетеги, которого затем сменил Сампаоли.

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Хорхе Сампаоли Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хосе Луис Мендилибар
Источник ФК Севилья
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