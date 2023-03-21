ОФИЦИАЛЬНО. Севилья уволила Сампаоли
У нервионцев будет новый наставник
Испанский клуб «Севилья» сообщил о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом Хорхе Сампаоли.
63-летний уроженец Касильды возглавил «Севилью» в начале октябре прошлого года. В настоящий момент экс-подопечные Сампаоли в таблице Ла Лиги занимают 14 место с 28-ю очками после 26 матчей.
Сообщается, что, вероятнее всего, новым тренером «Севильи» станет 61-летний Хосе Луис Мендилибар. Дебютировать во главе команды он может 1 апреля в матче чемпионата Испании с «Кадисом».
Мендилибар станет третьим в сезоне наставником «Севильи». Кампанию она начала под руководством Хулена Лопетеги, которого затем сменил Сампаоли.
ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023
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