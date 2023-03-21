Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?

«Отпустить Цыганкова за пять миллионов евро – это смешно». Не моя фраза, а Мирона Маркевича. Согласен с бывшим главным тренером национальной сборной Украины целиком и полностью.

Причем, что показательно, в данном случае ведь сразу два контекста. Первый – «отпустить». Бывший клуб Цыганкова в его лице лишился настоящего «человека-оркестра», ведь Виктор – фактически единственный футболист из нынешнего «Динамо», который обладал по-настоящему уникальным футбольным интеллектом. Динамовский вице-капитан и создавал, и реализовывал моменты. Во что играет его бывшая команда сейчас, без него – одному Богу известно. Пока что заменить Цыганкова в составе «бело-голубых» некем. Не говоря уже о том, чтобы заменить равноценно.

Второй момент – «смешно». Как ни крути, но не бросить камень в огород динамовского менеджмента (читай: лично ИМС) не получится. Учитывая актуальные цены на серьезном футбольном рынке, «столичные» лишились ведущего игрока середины поля и атаки фактически за бесценок. Продать системообразующего 25-летнего игрока из солидного клуба и солидной сборной за всего лишь пять миллионов – это действительно смешно. Без всяких кавычек. Особенно на фоне трансфера Мудрика.

Да, я помню, при каких именно обстоятельствах уходил Виктор: летом он мог вообще уйти бесплатно, ведь через полгода у него закончился бы контракт. Но наличие «дамоклового меча» вряд ли может быть оправданием. Потому что тут может быть лишь два объяснения. И оба – «приветик» Игорю Михайловичу. Первое: ранее не удосужились «продлить» Цыганкова. И второе: надеялись, что все решится само-собой, «рассосется», как часто «рассасывалось» ранее.

Увы, не сработало ни первое, ни второе. И за небольшие деньги Виктор уехал в Испанию.

На этом, то есть былом, поставим точку. Ибо вряд ли нужно сейчас теребить то, что никогда не заживет. Цыганков начал с новой строки, и у него, похоже, пока что получается отменно.

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В недавнем матче чемпионата Испании – против «Райо Вальекано» - Цыганков забил за «Жирону» два мяча. Кстати, это впервые в истории украинец отличился дублем в Ла Лиге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Иван Мартин

Теперь на его счету – три гола и три ассиста. В семи поединках. Извините, но никак не могу избежать сравнения со статистикой Мудрика в «Челси» после аналогичного игрового отрезка. Это небо и земля. Но сейчас не об этом.

Болельщики нынешней команды Виктора, только узнав о свершившемся факте перехода Цыганкова в их клуб, недоумевали, как «Жирона» смогла провернуть такой выгодный трансфер. И с первых же матчей поддерживали украинца, рассыпаясь перед ним в щедрых комплиментах.

Причем не только фаны «Жироны», но и тамошняя пресса, особенно каталонская, постоянно нахваливают украинца.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что Виктор изначально попал в достаточно комфортную во всех отношениях обстановку. «Жирона» при всем уважении к этому коллективу – не выше уровнем «Динамо». Да и футболистов экстра-класса в команде практически нет.

То есть, можно утверждать, что для провинциального клуба-середняка, пускай даже из сильного чемпионата, приход игрока уровня Цыганкова – настоящее событие. Это как раз тот случай, когда по звучности имени футболист если и не превосходит свою команду, то где-то на уровне.

Плюс ко всему – на приобретении бывшего динамовца уже достаточно давно настаивал тренер жиронцев Мичел. Настаивал – и получил. И теперь тоже не может не нарадоваться.

Обязательно нужно отдать должное теперешнему наставнику Цыганкова. Украинца после подписания не бросили сразу в «мясорубку» Ла Лиги, а дали парню время на адаптацию. А вот Мудрику ничего подобного не дали. И наверняка просчитались.

В этой разности подходов и есть, наверное, главное отличие ситуаций украинского легионера «Жироны» и украинского легионера «Челси». В Лондоне Мудрик – «один из», и коль за тебя заплатили такие бешенные деньги, будь добр паши в режиме с корабля на бал. Амбициозных задач ведь в «Челси» никто не отменял, а ожидания от трансфера Мудрика, учитывая сумму, априори будут завышенными.

У «Жироны» сейчас амбициозных задач нет. Команда прочно обосновалась в середине турнирной таблицы. И вряд ли ей в текущем сезоне светит что-то выше. Впрочем, как и ниже ей тоже вряд ли светит. Поэтому с новичками уровня Цыганкова, тем более такими долгожданными, там будут цацкаться. Там будут их обхаживать.

Виктор ведь не играл фактически с ноября. Не прошел и тренировочные сборы со своей бывшей командой. Плюс ко всему – футболист он очень тонкой душевной ориентации: то бишь склонен к травмам.

Мне кажется, все это отлично знал Мичел. И дал возможность Цыганкову банально набрать форму, не форсировал события.

***

Украинец мог выйти на поле в новых цветах уже 22 января против «Вильярреала». Не вышел. Не вышел и против «Барселоны» спустя неделю. С «Валенсией» он отыграл лишь 12 минут. Против «Кадиса», в следующем туре – уже получил более чем в два раза больше игрового времени – 27 минут.

И лишь в поединке против «Альмерии» Цыганков получил нормальную «дозу» – 65 минут. И сразу же – бинго! Виктор и гол забил, и ассистом отличился. После того матча испанская пресса его начала сравнивать с легендарным экс-полузащитником «Реала» Гути.

Против «Атлетика» Цыганков отыграл почти весь матч: был заменен на 80-й минуте. И снова – в «яблочко»: отметился результативной передачей. И снова похвала от испанских СМИ. С эпитетами «блестящий».

Против «Хетафе» Цыганков отыграл полностью. И отличился очередной результативной передачей. Несмотря на итоговое поражение, игру Виктора и статистические порталы, и пресса оценили очень высоко.

Ну и, наконец, матч против «Райо Вальекано». Снова полный поединок, и снова результативное действие. Причем сразу два. И оба – забитые мячи. Немудрено, что Виктор за тот поединок среди своих одноклубников получил самый высокий балл.

Вот так Цыганков достойно отплатил тренеру. За терпение. И за доверие. Причем платит не только передачами и голами, но и в целом своей работой, своим отношением. В «Жироне» он пока что не играет плеймейкера. Скорее, выполняет более локальные функции вингера. Однако и в этой ипостаси Виктор умудряется, без вреда для общего дела, импровизировать.

Импровизация касается не только его фирменных смещений с фланга в центр, но и качества обостряющих передач, работы на защиту. Лично мне кажется, что парень просто кайфует от того, что играет в такой футбол, который ему нравится. Он наконец-то не должен никому ничего доказывать. Он словно переродился, сбросил с ног оковы, вздохнул свободно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Виктор Цыганков

Но есть одно «но»! Смею предостеречь от эйфории и крайностей. Прогресс Цыганкова сейчас очевидный, однако делать поспешные выводы вряд ли нужно. Пока что Виктор в «Жироне», за исключением матча против «Атлетико», который он провел, к слову, неплохо, не играл против тамошних грандов. Пока что он не участвовал в матчах за «шесть очков», когда очень требуется выхаркивать легкие после игры, когда соперник откровенно отрывает ноги.

Мы ведь помним, что часто в поединках «с повышенной ответственностью» и за «Динамо», и за сборную Украины Цыганков как-то тушевался, растворялся на поле. Выдавал явно меньше от ожидаемого. А мог выпасть из игры на долгое время по причине повреждения.

Это я все о том, что давайте подождем с оценками и выводами. Итожить лучше в конце сезона. Когда будет видно, что и к чему.

Но «конец начала», то есть старт Виктора Цыганкова на новом рабочем месте – шикарен. Надеемся на продолжение феерии.