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  4. Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 09:54 | Обновлено 21 марта 2023, 09:59
1565
4

Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде

Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ

21 марта 2023, 09:54 | Обновлено 21 марта 2023, 09:59
1565
4
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Instagram. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как наказал сына за управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Когда моего сына остановили пьяным во время войны. Я сам вызвал ГАИ, сказал оформить за пьянку, а машину отдал на ВСУ. Считаю, что это тот поступок, который стоит внимания.

Если ты правильно живешь и всегда говоришь правду, то на душе легче. Что, я не мог бы спрятать где-нибудь эти судимости, что у меня есть? Заплатить деньги? Ну ведь есть «бабки». С гугла стерли бы. Как это Янукович сделал. Он даже убирал тех людей, кто с ним в тюрьме сидел, чтобы никто никогда не доказал, что он там был.

Но я горжусь тем, что у меня было в прошлом. Без прошлого, которое ты пережил, никогда не будет настоящего. Но нужно делать правильные выводы», - сказал Поворознюк.

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Источник YouTube
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Комментарии 4
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Sher15
В таких городках Поворознюки это былоцари .Там мусора прокуратура все на зарплате у него .Не будет ничего его сыну .посмеются и отпустят 
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+3
inflicted
Скільки можна піарити це бидло?
Ответить
+3
icebeer
Тупей себя ищет мудень
Ответить
+2
Sher15
Янукович был законтаченный 
Ответить
0
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