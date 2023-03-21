Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как наказал сына за управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Когда моего сына остановили пьяным во время войны. Я сам вызвал ГАИ, сказал оформить за пьянку, а машину отдал на ВСУ. Считаю, что это тот поступок, который стоит внимания.

Если ты правильно живешь и всегда говоришь правду, то на душе легче. Что, я не мог бы спрятать где-нибудь эти судимости, что у меня есть? Заплатить деньги? Ну ведь есть «бабки». С гугла стерли бы. Как это Янукович сделал. Он даже убирал тех людей, кто с ним в тюрьме сидел, чтобы никто никогда не доказал, что он там был.

Но я горжусь тем, что у меня было в прошлом. Без прошлого, которое ты пережил, никогда не будет настоящего. Но нужно делать правильные выводы», - сказал Поворознюк.