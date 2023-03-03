Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Президент «Ингульца» хочет очистить свою репутацию
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подал иск в суд на журналиста Дмитрия Гордона.
В реестре отмечено, что предметом иска является «защита чести, достоинства и деловой репутации физического лица». Кроме Гордона, ответчиком по этому делу является Ткач Юрий Михайлович.
Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач дал свидетельства о трех покушениях на него лично Поворознюком.
Тогда Гордон заявил: «Поворознюк будет сидеть, показательно. Если не смоется сейчас. Будут сидеть все те, кто за деньги преступно у власти покрывали эти гниду. Мы покажем обществу, какой беспредел происходил в этой отдельно взятой Кировоградской области».
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