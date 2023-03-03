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  4. Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 12:32 |
491
2

Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона

Президент «Ингульца» хочет очистить свою репутацию

03 марта 2023, 12:32 |
491
2
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Petrove TV. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подал иск в суд на журналиста Дмитрия Гордона.

В реестре отмечено, что предметом иска является «защита чести, достоинства и деловой репутации физического лица». Кроме Гордона, ответчиком по этому делу является Ткач Юрий Михайлович.

Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач дал свидетельства о трех покушениях на него лично Поворознюком.

Тогда Гордон заявил: «Поворознюк будет сидеть, показательно. Если не смоется сейчас. Будут сидеть все те, кто за деньги преступно у власти покрывали эти гниду. Мы покажем обществу, какой беспредел происходил в этой отдельно взятой Кировоградской области».

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец судебный иск
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Zdolaemo
ну уж если такое быдло как Паровоз подает иск о защите ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА то я даже не знаю как называется тот жанр кино в котором живет наша страна 
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vruthiy-112
Обніміться і в такий для країни час, не міряйтеся х...ми.!!!
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