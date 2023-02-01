ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о ходе расследования вокруг скандального президента «Ингульца» Александра Поворознюка:

«Эта свинья еще так хрюкает интересно. Даже как козлик блеет. Дело в том, что этот козлик доигрался. Он сам не понял, куда влез, а поворачивать уже поздно.

Мы пригласили сообщество журналистов-расследователей, криминалистов, чтобы вывести этого бандита на чистую воду. Результат превзошел все ожидания.

Оказалось, что Поворознюк – бандит, четырежды судимый, один раз сидевший, убийца, вор, рейдер, грабитель, мошенник и просто наглая сущность, который с автоматом постоянно ездит и применяет его в действии против своих односельчан, кто не хочет ему дарить свою землю.

Он купил себе погоны генерал-майора, мы сейчас выясняем, у кого купил и за сколько. Он купил себе звание профессора. Оказалось, что он – русский масон. Еще с россией связан, ему вручен масонский орден. Посвящен в масоны, обряд прошел.

Фермер из Кировоградской области Михаил Ткач дал свидетельства о трех покушениях на него лично Поворознюком. Но это просто цветочки. Все, что мы будем публиковать дальше – это страх Божий.

Я хочу сказать: Поворознюк будет сидеть, показательно. Если не смоется сейчас. Будут сидеть все те, кто за деньги преступно у власти покрывали эти гниду. Мы покажем обществу, какой беспредел происходил в этой отдельно взятой Кировоградской области. Как и Лозинский, это удельные князьки, которые за счет бандитизма подчинили себе целые районы, держали людей в страхе и убивали их. И все это знали.

Он ходит и рассказывает, якобы Гордон с ним переписывается. Телеграм-канал Джокер показал, что это они вели с ним переписку якобы от моего имени. Просто пранком с ним занимались. Написали, что это они переписывались с Поворознюком, а этот идиот верит, что это Гордон ему пишет.

Чтоб долго про эту свинью не говорить: я эту жиропу загоню на глазах всей страны. Ему будет больно так, что он будет визжать, козел. Но он получит по заслугам. Он будет жрать баланду тюремную. Я это обещаю, а я слов на ветер не бросаю. У меня достаточно фактов и доказательств, чтобы это г**но жирное село в тюрьму за решетку. Поворознюк, собирай чемоданы. Или дуй из Украины, или в тюрьму».