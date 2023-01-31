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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 05:15 | Обновлено 31 января 2023, 06:49
1148
0

ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»

Президент «Ингульца» в очередной раз обратился с претензиями к журналисту

31 января 2023, 05:15 | Обновлено 31 января 2023, 06:49
1148
0
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в очередной раз обратился с претензиями к журналисту Дмитрию Гордону:

«За этими отношениями между мной и Гордоном в Украине наблюдают как за футбольным матчем. Учитывая, что он – известный журналист и антиукраинский деятель, а я – простой пацан из села. И все думают – кто же кого.

И некоторые решили, что Гордон сейчас бьет пенальти. Но хочу дать ему один совет – никогда не играй в игру, которую ты не знаешь. Димончик, ты должен понять одно: у меня есть футбольный клуб, а у тебя – только газета, которой ты скоро подотрешь задницу. Пенальти – это еще не гол.

Прошлая неделя была очень богата ложью, которая звучала из твоих уст. На всех российских телеканалах показали Поворознюка как последователя Махно, даже националиста. На российских каналах ты – общественный деятель, а на украинских – наоборот. Думаете, это совпадение, что меня там подают в такой ипостаси? Что я яростно поддерживаю режим Зеленского? Я думаю, что нет.

Г***дончик просто хочет зализать власти так, что уже не знает как. А его на порог не пускают, и это его просто бесит. Он не знает, что люди понимают, что он просто опущенный. И таких же находит на своем пути.

Хочу обратиться к Ринату Ахметову: задумайтесь над тем, что у вас под дверью лежит куча говна, которая называется Гордон. Рано или поздно он сдаст вас, как сдал всех остальных. Мой вам совет – пошлите его н***й, потому что такие девочки к хорошему не приведут.

За день до выхода интервью мне пришло сообщение от Гордона: «Сашко, собирайся и п****й из Украины, иначе тебя посадят. Ты не представляешь, кому ты перешел дорогу. Но я могу поговорить с людьми, чтобы тебе даже денег дали на дорогу и на первое время. Не будь дураком, шанс один – с****ться м не мешать. Время на раздумья – 30 минут. Пока закрытой ссылкой».

Перед сообщением мне пришло видео. Было рассчитано, чтобы я посмотрел видео и прочитал сообщение, а затем все удалилось. Но я сначала сделал скриншоты, а потом не досмотрел видео. Так мы вас вычислили. Снова мне очень приятно, что меня, сельского пацана, снова недооценили. Так что, г***ончик, и пенальти не забил ты, и карты твои крапленые биты».

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец Ринат Ахметов
Источник YouTube
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