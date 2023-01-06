ГОРДОН: «Поворознюк – лидер ОПГ, убийца, калечил людей, был рейдером»

Украинский журналист Дмитрий Гордон проанонсировал расследование о жизненном пути президента «Ингульца» Александре Поворознюке:

«Происходит накопление материала. У нас работает по Поворознюку группа независимых журналистов-расследователей и группа криминалистов. Я не думал, что это окажется так серьезно. Я думал, что это жирная тупая свинья, которая возомнила о себе нечто. Ряженый, который купил себе погоны генерала и красуется в них, автомат кладет рядом с собой, непонятно откуда взявшийся. Фейковый персонаж, думал я себе.

Оказалось, дело намного хуже. Пахнет многолетней агентурной работой на русских. Пахнет убийствами людей. У нас уже есть ряд материалов, которые говорят о том, что Поворознюк является убийцей, человеком, который руководит ОПГ, который калечил людей, издевался над ними. Мы проверяем сообщения о том, что он бросал людей свиньям на съеденье, у него есть свиноферма. Все проверяется тщательно. Он является заслуженным рейдером. Четырежды судимый и сидевший человек.

Я не думал, что будет такая картинка, но речь идет о том, что этот человек – действительно убийца. Он убивал людей лично. Поэтому мы продолжаем сбор информации. Я прошу всех, кто имеет свидетельства по поводу Поворознюка, дать нам информацию. Это будет расследование-бомба. И это правильно. Таких персонажей надо выводить на чистую воду, потому что такие люди рвутся к власти. Они под видом патриотов Украины хотят заниматься своими бандитскими делами и далее. Это бандиты из 90-х. И мы сделаем все, чтобы он и такие как он не пробились в будущую послевоенную власть. Все, кто знает про эту жирную толстую свинью пикантные вещи – пишите мне в личку в Instagram».