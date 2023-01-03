Президент «Ингульца» Александр Поворознюк на своем YouTube-канале отреагировал на попадание в базу «Миротворца» и продолжил оскорбления в адрес журналиста Дмитрия Гордона:

«Вы знаете, я неординарный человек. Я молчать не буду и дам точный и жесткий ответ. Ко мне позвонил хозяин сайта и говорит: тут на вас информацию хотят слить, вы же понимаете, мы на рекламе живем, Гордон дает $500,а если заплатите больше, то публиковать не будем.

Миротворец – это сайт, на котором публикуется информация про тех, кого авторы сайта считают врагами Украины. Его создали Аваков, Геращенко, Тука, Яценюк и вся п****та, которая «желает добра» Украине. Илья Кива, советник Авакова, стал первым из руководства МВД, кто целенаправленно внедрял базу данных Миротворец и использовал его в оперативной работе. Где сейчас Кива? Дальше надо что-то говорить? Думаю, не нужно.

Гордон хвастается, что внес меня в сайт Миротворец. Слушай меня, каплоухий, внимательно. Берешь за руки Яценюка и всю ту пи***ту, которую я назвал, и уходите н***й из Украины. У вас есть уникальная возможность взяться за руки и убежать н****й, пока не закончились война. В то время, пока вы скрывались в Черновцах, мы с ребятами с охотничьим оружием, б***ь, закапывали н***й по уши в землю коллаборантов и рашистов и шли с винтовками на танки! А ты мне, п****р, будешь приписывать измену Родине?

Что такое сегодня Миротворец? Это уже не тот сайт, который был в 2014 году. Сейчас за бабулеты все вносится и выносится. Я точно платить бабки не буду за то, чтобы вынести все. Обращаюсь к генеральному прокурору, министру внутренних дел, к СБУ. Проверьте факты, на основе которых я был внесен в этот е****й сайт и дайте ответ народу. Уверен, что кто-то за это ответит.

И главное. Запомните, с**и: нам не нужен мир, нам нужна победа! Победа над этими всеми ринатовскими миротворцами, над вами, п****ами, г*****ами и олигархами! И мы ее одержим, б***ь, чего бы это нам не стоило!»

ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»