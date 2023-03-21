Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Боялся, что из меня сделают детского тренера»

Юрий Калитвинцев – культовая личность в украинском футболе. Один из лучших игроков Украины 90-х годов. Уже в статусе тренера смог с юношеской сборной выиграть первое Евро для Украины и поработать с национальной командой.

Сейчас у Калитвинцева-старшего новый вызов – становление и развитие «Полесья». Клуб из Житомира начал свой путь, чтобы занять лидирующие позиции в элите украинского футбола.

– Юрий Николаевич, второй круг Первой лиги стартует в начале апреля. Как вы оцените подготовку своей команды?

– Многое из того, что мы запланировали, сделали. На процентов 80 готовы к возобновлению соревнований. Это все благодаря нашим защитникам, которые позволяют заниматься любимым делом. Президент клуба Геннадий Владиславович Буткевич создал все необходимые условия. Единственное, что со спаррингами не всегда было хорошо. Мы в Турции уже два с половиной месяца. Многие команды уже начали свои чемпионаты.



– Трудно ли так долго находиться за границей?

– Трудно нашим воинам в окопах, которые сейчас защищают страну. Нам жаловаться не на что. Сборы – наша профессиональная работа. Мы много времени находимся вместе, общаемся. Есть время отрабатывать нужные элементы. Ребята – молодцы. Все понимают. Мы делаем это для людей, которые будут смотреть нас по возможности на стадионе или у телевизора. Наша задача – подготовиться, достичь поставленных задач.

– В Турции вы второй год подряд принимали участие в Winter Cup. Как вам турнир?

– Очень нравится. На сборах очень тяжело мотивировать на работу в контрольных матчах. Во время турнира нужно думать о наборе очков, турнирном значении. Качество команд хорошее. Вижу, как ребята готовятся. Для нас эти поединки, как официальные матчи. Выходит, что до старта второй части сезона мы уже провели три официальных игры.



– Как вам «Полесье» на фоне представителей УПЛ?

– Мы стремимся в УПЛ. Поэтому было важно почувствовать этот уровень.

Всегда хочется играть против сильных команд на сборах. Но сильные соперники могут быть на разных этапах подготовки. Непрофессионально играть против таких команд в начале сборов, когда вышли из отпуска.

Больше получаешь не от результата, а от качества, когда играешь против более сильного соперника. Чем он сильнее, тем интереснее. Поэтому очень рад, что удалось сыграть против «Ворсклы» и «Вереса». («Полесье» на Winter Cup заняло второе место, набрав 5 очков в трех поединках – Прим. Sport.ua)

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– У «Полесья» зимой не так много новичков. Довольны ли переходами?

– Не хочется революции, а хочется эволюции. Не вижу смысла переходов ради переходов. У нас на сегодня сбалансированная команда. Мы не стоим на месте. Селекция – это круглосуточный вопрос. Если игрок будет такого же уровня, как и наши игроки, то для ротации он нам не нужен. Если будем брать футболиста, то он должен быть на голову сильнее игрока, который находится в команде.



– На какой позиции видите новичка из ФК «Львов» Бориса Крушинского?

– Это большая удача - подписать универсального футболиста. Он может не просто закрыть разные позиции, но сыграть на них качественно. Сейчас я вижу его в середине поля.



ФК Полесье. Борис Крушинский

– Зимой в «Полесье» сватали динамовцев Влада Супрягу и Александра Андриевского. Был ли к ним действительно интерес?

– Я честно скажу и открыто: мы не вели переговоры с этими футболистами.

– За период вашей работы в «Полесье» иностранцев не было. Это ваша позиция или так складывается?

– Я не смотрю на возраст и страну. Кроме россии и стран, которые ее поддерживают. На сегодняшний день я не вижу иностранца, который бы был сильнее наших футболистов. Это не значит, что в будущем легионеров в «Полесье» не будет. Всему свое время.

– Трудно пригласить игрока в Житомир?

– Действительно, с этим проблемы. Для этого мы и собрались, чтобы в будущем о «Полесье» знали. Сейчас уже немало знают. Нужно добиться результата, чтобы люди знали о нашей команде. Чтобы мы их не убеждали, уговаривали, а у них было огромное желание играть в Житомире.



– Ваша команда очень мало пропускает. В центре защиты играют два опытных игрока – Андрей Гитченко и Андрей Нестеров. Их опыт важен?

– Опыт важен для любой команды. Для меня опыт – это не возраст и количество матчей, а качество. Ребята отвечают нашим требованиям. Если Гитченко в 50 лет будет так играть, то никаких проблем не будет с попаданием в состав.

– Житомирский регион богат талантами. Александр Зинченко и Руслан Малиновский - в национальной команде и ведущих чемпионатах Европы. Есть ли молодые футболисты в «Полесье», которые со временем могут попасть в первую команду?

– В Житомирской области долгое время не было профессионального футбола. Поэтому немного этот процесс пришел в упадок. Благодаря нашему руководителю Геннадию Владиславовичу ситуация сдвинулась с места. Он уделяет большое внимание юношескому футболу. Наша молодежь будет одета и обута. Подберем для них хорошие тренерские кадры и создадим все условия, чтобы о нашей школе говорили и она приносила результат.

Не буду говорить громких лозунгов, что в команде должны играть одни житомиряне. Но к этому будем стремиться.



– К вашему штабу зимой присоединилась легенда «Днепра» Сергей Назаренко. Какова его роль в команде?

– Мы не делим полномочия. У нас штаб. Мы собираемся, обсуждаем, спорим, а потом я принимаю решение.

Назаренко – это творческий человек, понимающий футбол, сам здорово играл. Всегда с симпатией к таким футболистам относился. Очень рад, что такой качественный специалист и хороший человек присоединился к нам.

– Почему покинул пост тренера вратарей Рустам Худжамов?

– Так сложились личные обстоятельства. Может быть, в будущем еще поработаем. Мы не разошлись. Мы на связи, у нас очень хорошие отношения. Я ему очень благодарен за то, что он был с нами в непростой период.

– Филипп Будковский начал много забивать. В чем секрет этого нападающего?

– Он добавил в качестве. Секрет в партнерах. Значит, он сделал шаг вперед, как и команда. Будковский способен играть еще лучше.



– Одним из лидеров команды стал Денис Янаков. В свое время он был талантом «Динамо» наряду с Николаем Шапаренко, Виталием Миколенко, Денисом Поповым. Каков потенциал этого игрока?

– Огромный. У него есть скорость, дар, работа с мячом. Самое главное – он хочет учиться. За полтора года в команде показал значительный прогресс. Потенциал Дениса еще не реализован на 50 процентов. Очень хотим, чтобы говорили не о его потенциале, а о качестве.

– За время выступлений в «Полесье» у Влада Вакулы не было никаких проблем. Хотя раньше попадал в неприятные истории. Как вы нашли подход к этому игроку?

– Так бывает, что игрок должен найти свою команду. У меня с Вакулой никаких проблем нет ни в быту, ни на футбольном поле. Он очень хорошо работает. Горят глаза.

Сорвался? Я тоже был не ангелом. Он еще молодой парень. Сделал правильные выводы. Для него футбол на первом месте. Он хочет доказать, что это была случайность.



ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

– Комфортно ли вам в Житомире в плане быта?

– Живу на базе. Когда есть выходные, то на сутки могу поехать домой. Семья относится к этому с пониманием. «Полесье» – это моя вторая семья. Для меня команда – это все. Я очень хочу, чтобы все было правильно. Люблю и уважаю наш клуб и игроков. Практически все время нахожусь в Житомире.

– Как вам новая формула чемпионата с двумя группами?

– Летом было главное восстановить чемпионат. В этом заслуга ПФЛ. Для игроков, тренеров важно, чтобы были матчи. Достигать поставленных задач.

Не очень понятно, что не все очки перенеслись на вторую часть чемпионата. Мы их добыли своей игрой и трудом. Из 14 матчей мы выиграли 13 и сыграли раз вничью. Не делили соперников и не думали об очках во второй части сезона.

Географическое распределение по группам – это хорошо. Для нас не проблема много ездить на автобусе. Но если меньшие расстояния, то больше времени на восстановление.



– «Полесье» – фаворит Первой лиги. Не боитесь расслабленности или отсутствия мотивации в своей команде?

– Нет. Имеем по 16 очков с «Оболонью». Никакого отрыва нет. Мы нацелены на первую строчку. 3-4 место отстают на 8 очков. Мы еще ничего не добились и не гарантировали. Вся борьба впереди. Расслабляться рано. О потере мотивации можно говорить, только когда что-то уже добыто. Поэтому я спокоен за свою команду.

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– Вы работали с Валерием Лобановским. Теперь уже работаете самостоятельно тренером. Что вы от него взяли?

– Я иду своим путем. Футбол не стоит на месте. Если брать Валерия Васильевича, то отношение к футболистам и построение тренировочного процесса.



– Чья работа вам интересна сегодня больше всего?

– Такого тренера нет. Не могу никого выделить. Мне нравятся требования современного футбола. Я много учусь. Был на многих семинарах, стажировках. Продолжаю это делать, когда есть такая возможность. Учиться нужно постоянно. У меня есть свое видение. Если подходит средство под мое направление, то я с удовольствием буду его использовать, независимо от имени тренера.

– Ваш сын Владислав так и не смог заиграть в «Динамо». Являлся одним из лидеров «Десны» и сейчас «Александрии». Довольны ли его карьерой?

– Влад – это мой сын, которого я люблю, как ребенка. Как футболист, Влад Калитвинцев для меня очень качественный. У него хорошие сильные стороны – скорость, игра обеими ногами. То, что сложилось, то сложилось. Нет смысла говорить о том, что было вчера. Нужно думать о будущем.

Мне всегда хочется от него большего. Нравится его отношение к делу. Он живет футболом. Для него это все. Он любит футбол в себе, а не себя в футболе.



– Детей звездных футболистов всегда сравнивают с их родителями. Фамилия Калитвинцев не помешала Владу?

– Такое есть. Не буду лукавить. Многие видели его на позиции под нападающим. У меня и в помине не было такой скорости, как у него. Эксперты и журналисты начинают сравнивать, искать схожесть. У нас разные качества.

Фамилия поначалу мешала. Потом уже к этому стали относиться спокойно. Отец уже закончил. У нас есть футболист Владислав Калитвинцев. Это его путь. Я могу только что-нибудь подсказать.

– Вы как тренер принесли Украине победу на юношеском Евро-2009. С тех пор прошло почти 14 лет. Как вы оцените сейчас эту победу?

– Хорошо, что для страны удалось сделать что-нибудь хорошее. В мире знают, что в 2009 году сборная стала чемпионом Европы. Ребята молодцы. Я им еще тогда говорил, что это просто медальки, а теперь реализуйте себя во взрослом футболе. Победа станет для вас хорошей возможностью.

Я не обращал внимания, что мы стали чемпионами Европы. Готовил себя к работе тренером во взрослом футболе. Боялся, что из меня сделают детского тренера.

Сергей ТИЩЕНКО