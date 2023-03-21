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21 марта 2023, 19:21 | Обновлено 21 марта 2023, 19:26
1203
2

Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом

Защитник не поможет команде в матче с Англией

21 марта 2023, 19:21 | Обновлено 21 марта 2023, 19:26
1203
2
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
УАФ

УАФ сообщила о том, что защитник «Борнмута» Илья Забарный покинул расположение сборной Украины. После разговора с тренером Русланом Ротанем было принято решение дать игроку полноценно восстановиться.

Забарный в январе перебрался в «Борнмут» из «Динамо», однако все еще не дебютировал за новую команду из-за травмы ноги.

Врачи сборной Украины и клуба АПЛ считают, что Илье нужно дать еще немного времени на полное восстановление, поэтому первый матч отбора Евро-2024 Забарный пропускает.

Что касается вингера Андрея Ярмоленко, который пропускал последние матчи «Аль-Айна» из-за травмы, то он занимается индивидуально, а решение об участие в матче с Англии примут позже.

Сегодня команда провела первый тренировочный день, а игроки работали в группах, так как подошли к сбору в разных кондициях. В среду команда проведет тренировку на базе клуба «Брентфорд», а Ротань ответит на вопросы журналистов.

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Илья Забарный Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Англия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Умник
Главный тренер сборной Украины беседует с экс игроком сборной Украины Русланом Ротанем
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