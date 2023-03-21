УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины

В УЕФА не увидели нарушений в так называемом флаге и карте исторической (большой) Венгрии, который включает часть территории Украины, а также земли, которые сейчас принадлежат Румынии, Словакии, Словении и Хорватии.

Федерация футбола Венгрии (MLSZ) сообщила, что ранее запросила у УЕФА и FARE четкую позицию по этому вопросу. Приняв аргументы MLSZ, обе организации признали, что цвета исторической карты Венгрии и линия Арпада сами по себе «не представляют расистского поведения» (линия Арпада – это оборонительное укрепление, созданное в восточной части Карпат венгерскими военными формированиями для сдерживания наступление Красной армии в период с 1943 по 1944 год).

Но все это не относится к дополнительным символам и надписям, размещенным на баннерах, а также выкриков болельщиков. Исходя из всего этого, в УЕФА разрешили выставление таких баннеров на ближайшие матчи квалификации Евро-2024.

В последние дни УЕФА и FARE направили свои ответы венгерской федерации, которая собирается организовать два матча сборной Венгрии. Обе организации продолжают борьбу против расизма и наказывают за баннеры, которые несут такое послание, являющееся дисциплинарным нарушением.

В результате переговоров принято решение: будет разрешено пронести на стадион баннеры, символизирующие якобы уважение к исторической Венгрии и якобы солидарность с болельщиками из-за рубежа, при соблюдении следующих условий:

можно изображать только карту исторической Венгрии, а не другие символы или надписи;

на баннере могут быть только красный, белый и зеленый цвета;

баннер должно быть представлен в обычном порядке для проверки содержания и контроля пожарной безопасности;

баннер на стадионе не должен мешать болельщикам беспрепятственно наблюдать за матчем.

Если к баннеру будет прикреплено какое-либо расистское или политическое сообщение, это приведет к дисциплинарному разбирательству УЕФА, и в этом случае болельщики навредят венгерской команде. MLSZ попросила венгерских фанатов воздержаться от любых форм ненависти.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта Великой Венгрии. На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории. После этого возник скандал, и Орбан был раскритикован многими экспертами и болельщиками.