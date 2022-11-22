Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в минувшее воскресенье, 20 ноября, посетил товарищеский матч между сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором была изображена карта «Великой Венгрии».

Территория данного образования, которое не существует уже более ста лет согласно Трианонскому договору, захватывает части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, а также Украины. Королевству Венгрия все это принадлежало до конца Первой мировой войны.

Министерство иностранный дел Украины отреагировало на поступок Орбана, вызвав к себе посла Венгрии. В свою очередь, румынский депутат Европарламента Алин Митуца в Твиттер призвал лидеров стран ЕС наложить на премьер-министра Венгрии санкции и изолировать его в Европейском совете.