Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Виктор Орбан посягнул на территориальную целостность Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в минувшее воскресенье, 20 ноября, посетил товарищеский матч между сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором была изображена карта «Великой Венгрии».
Территория данного образования, которое не существует уже более ста лет согласно Трианонскому договору, захватывает части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, а также Украины. Королевству Венгрия все это принадлежало до конца Первой мировой войны.
Министерство иностранный дел Украины отреагировало на поступок Орбана, вызвав к себе посла Венгрии. В свою очередь, румынский депутат Европарламента Алин Митуца в Твиттер призвал лидеров стран ЕС наложить на премьер-министра Венгрии санкции и изолировать его в Европейском совете.
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Какие будут после Третьей - один Бог знает.