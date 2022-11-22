Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Другие новости
22 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:45
1290
7

Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины

Виктор Орбан посягнул на территориальную целостность Украины

22 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:45
1290
7
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в минувшее воскресенье, 20 ноября, посетил товарищеский матч между сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором была изображена карта «Великой Венгрии».

Территория данного образования, которое не существует уже более ста лет согласно Трианонскому договору, захватывает части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, а также Украины. Королевству Венгрия все это принадлежало до конца Первой мировой войны.

Министерство иностранный дел Украины отреагировало на поступок Орбана, вызвав к себе посла Венгрии. В свою очередь, румынский депутат Европарламента Алин Митуца в Твиттер призвал лидеров стран ЕС наложить на премьер-министра Венгрии санкции и изолировать его в Европейском совете.

По теме:
Сказал – не убедил. Орбан ответил на скандальный шарф с «Великой Венгрией»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Виктор Орбан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита
Футбол | 22 ноября 2022, 11:40 5
ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита
ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита

Sport.ua представляет «аргентинский» квартет катарского Мундиаля

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 28
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 22.11.2022, 07:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
ВИДЕО. Права женщин в Катаре, след Ирана на ЧМ, ставим на Францию
Футбол | 22.11.2022, 14:35
ВИДЕО. Права женщин в Катаре, след Ирана на ЧМ, ставим на Францию
ВИДЕО. Права женщин в Катаре, след Ирана на ЧМ, ставим на Францию
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 21.11.2022, 16:25
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
віктор уебан
Ответить
+6
Віталій Яценко
Я думаю, що Угорщину чекають найближчим часом достатньо неприємні історії. Дійсно зараз вони стоять у ситуації, коли залишаться без НАТО, а це система безпеки, і без ЄС. Обидві структури фінансують величезні гроші в економіку Угорщини. Робота над цим вже ведеться. У 2023 це обов'язково станеться.
Ответить
+3
marko2020
Я чогось не розумію, ну топить цей чорт за мокшів - ну то і вишвирніть Угорщину з ЄС - нехай його ж свій народ закатає під асфальт після цього
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Игорь Нестеренко
Скільки царів та королів розвелося!
Ответить
0
Dar Veter
Из песни слов не выбросить. Было...
И если даже глянуть биографию Йожефа Сабо, то там указано что он родился в Ужгороде, Венгрия, 1940 г.  
 Но после Второй войны были установлены другие границы.  
Какие будут после Третьей - один Бог знает.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности