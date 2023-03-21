Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получает особое отношение к себе в клубе, потому что он является игроком «другой породы» по сравнению с другими, пишет express.co.uk. Звезда сборной Украины борется за игровое время с момента его перехода из донецкого «Шахтера» в январе.

«Челси» опередил «Арсенал», чтобы заключить сделку на 88 миллионов фунтов стерлингов за Мудрика в зимнее трансферное окно. Однако на сегодняшний день он провел всего семь матчей за «синих», в трех из которых вышел на замену.

Мудрик еще не забил за свой новый клуб, но сделал первую результативную передачу в матче против «Лестера». Украинец прибыл на «Стэмфорд Бридж», не играя с ноября минувшего года, когда завершилась осенняя часть украинского сезона.

Грэм Поттер дает 22-летнему парню время, чтобы освоиться в новом окружении. Журналист и трансферный инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что главный тренер «Челси» использует свои навыки управления людьми, чтобы дать Мудрику наилучший старт в Англии.

На Мудрика смотрят иначе, чем на других членов команды «Челси», из-за его «уникального» менталитета.

Джейкобс сказал GiveMeSport: «Очень хорошо, что Поттер понял, что Мудрик — футболист другой породы, чем другие в его клубе, и он сыграл на его личности, которая в конечном итоге очень целенаправленна и уникальна».

«Мудрик относится к тому типу игроков, которые хотят приходить рано и уходить поздно, он хочет много заниматься в спортзале, он хочет оказывать мгновенное воздействие и научиться бегать, прежде чем он сможет ходить».

«Поттер — отличный человек-менеджер, и он позаботился о том, чтобы поговорить один на один с Мудриком, чтобы объяснить, на что похож переход в Премьер-лигу, и оправдать ситуации, когда украинец остается на скамейке запасных или вне команды».

Поттер рассказал о своих планах в отношении Мудрика в начале этого месяца. Он признал, что это не простой переход для вингера, и настаивает на том, что тренировки жизненно важны для его адаптационного периода.

Поттер сказал: «Конечно, каждый футболист хочет играть, и важно, чтобы игроки играли, чтобы совершенствоваться, я думаю, это факт. Но в то же время это не прямая дорога, это не просто игра, где все происходит линейно. Иногда нужно сделать шаг в сторону. Иногда нужно просто немного потренироваться. Иногда нужна передышка. Так что факторов много. Надеюсь, он сможет извлечь пользу из того времени, которое у него было. И опять же, ему было нелегко прибыть к нам в разгар предсезонной подготовки, приехать в новую страну, новый клуб, новую лигу и с ходу демонстрировать свой абсолютный максимум».