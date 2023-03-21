Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
Англия
21 марта 2023, 11:40 | Обновлено 21 марта 2023, 12:03
659
0

Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»

У Михаила Мудрика было не самое легкое начало карьеры в стане «синих» после его прихода в январе

21 марта 2023, 11:40 | Обновлено 21 марта 2023, 12:03
659
0
Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
twitter.com/chelseafc

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получает особое отношение к себе в клубе, потому что он является игроком «другой породы» по сравнению с другими, пишет express.co.uk. Звезда сборной Украины борется за игровое время с момента его перехода из донецкого «Шахтера» в январе.

«Челси» опередил «Арсенал», чтобы заключить сделку на 88 миллионов фунтов стерлингов за Мудрика в зимнее трансферное окно. Однако на сегодняшний день он провел всего семь матчей за «синих», в трех из которых вышел на замену.

Мудрик еще не забил за свой новый клуб, но сделал первую результативную передачу в матче против «Лестера». Украинец прибыл на «Стэмфорд Бридж», не играя с ноября минувшего года, когда завершилась осенняя часть украинского сезона.

Грэм Поттер дает 22-летнему парню время, чтобы освоиться в новом окружении. Журналист и трансферный инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что главный тренер «Челси» использует свои навыки управления людьми, чтобы дать Мудрику наилучший старт в Англии.

На Мудрика смотрят иначе, чем на других членов команды «Челси», из-за его «уникального» менталитета.

Джейкобс сказал GiveMeSport: «Очень хорошо, что Поттер понял, что Мудрик — футболист другой породы, чем другие в его клубе, и он сыграл на его личности, которая в конечном итоге очень целенаправленна и уникальна».

«Мудрик относится к тому типу игроков, которые хотят приходить рано и уходить поздно, он хочет много заниматься в спортзале, он хочет оказывать мгновенное воздействие и научиться бегать, прежде чем он сможет ходить».

«Поттер — отличный человек-менеджер, и он позаботился о том, чтобы поговорить один на один с Мудриком, чтобы объяснить, на что похож переход в Премьер-лигу, и оправдать ситуации, когда украинец остается на скамейке запасных или вне команды».

Поттер рассказал о своих планах в отношении Мудрика в начале этого месяца. Он признал, что это не простой переход для вингера, и настаивает на том, что тренировки жизненно важны для его адаптационного периода.

Поттер сказал: «Конечно, каждый футболист хочет играть, и важно, чтобы игроки играли, чтобы совершенствоваться, я думаю, это факт. Но в то же время это не прямая дорога, это не просто игра, где все происходит линейно. Иногда нужно сделать шаг в сторону. Иногда нужно просто немного потренироваться. Иногда нужна передышка. Так что факторов много. Надеюсь, он сможет извлечь пользу из того времени, которое у него было. И опять же, ему было нелегко прибыть к нам в разгар предсезонной подготовки, приехать в новую страну, новый клуб, новую лигу и с ходу демонстрировать свой абсолютный максимум».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас, контракт до конца сезона
Партнер Зинченко получит от Арсенала предложение о долгосрочном контракте
Алан СМИТ: «Мудрику было бы лучше в Арсенале»
Михаил Мудрик Грэм Поттер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу выбор редакции обзор прессы
Источник Daily Express
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Футбол | 20 марта 2023, 20:11 16
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»

Ветеран вернулся в национальную команду

ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Футбол | 21 марта 2023, 09:35 13
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера

Ветеран сборной Украины не теряет чувства юмора

ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис | 20.03.2023, 14:57
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо
Футбол | 21.03.2023, 09:18
36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо
36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Футбол | 20.03.2023, 18:25
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
20.03.2023, 00:40 1
Футбол
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
20.03.2023, 02:20 2
Футбол
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
20.03.2023, 09:15
Бокс
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 1
Бокс
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
20.03.2023, 10:20 3
Футбол
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
20.03.2023, 07:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности