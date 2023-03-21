ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера

«Севилья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Хосе Луиса Мендилибара. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

На посту главного тренера «Севильи» 62-летний Мендилибар заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен сегодня утром. Ранее Мендилибар работал с «Эйбаром», «Атлетиком» Бильбао, «Вальядолидом», «Осасуной», «Леванте», «Эйбаром», «Алавесом» и рядом других клубов из более низких дивизионов испанского футбола.

На данный момент «Севилья» идет 14-й в турнирной таблице Ла лиги, опережая зону вылета всего на 2 очка.