ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар
«Севилья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Хосе Луиса Мендилибара. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
На посту главного тренера «Севильи» 62-летний Мендилибар заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен сегодня утром. Ранее Мендилибар работал с «Эйбаром», «Атлетиком» Бильбао, «Вальядолидом», «Осасуной», «Леванте», «Эйбаром», «Алавесом» и рядом других клубов из более низких дивизионов испанского футбола.
На данный момент «Севилья» идет 14-й в турнирной таблице Ла лиги, опережая зону вылета всего на 2 очка.
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