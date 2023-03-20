Испания20 марта 2023, 19:55 |
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Замена уже есть. Севилья вскоре уволит Сампаоли
Команду возглавит Хосе Луис Мендилибар
20 марта 2023, 19:55 |
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«Севилья» близка к увольнению с поста главного тренера Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Заменит 63-летнего аргентинского тренера Хосе Луис Мендилибар. Он подпишет контракт до конца текущего сезона.
Вчера «Севилья» проиграла «Хетафе» со счетом 0:2, и сейчас идет 14-й в турнирной таблице Ла лиги, опережая зону вылета всего на 2 очка. Сампаоли возглавляет «Севилью» с октября 2022 года.
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