Замена уже есть. Севилья вскоре уволит Сампаоли

«Севилья» близка к увольнению с поста главного тренера Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Заменит 63-летнего аргентинского тренера Хосе Луис Мендилибар. Он подпишет контракт до конца текущего сезона.

Вчера «Севилья» проиграла «Хетафе» со счетом 0:2, и сейчас идет 14-й в турнирной таблице Ла лиги, опережая зону вылета всего на 2 очка. Сампаоли возглавляет «Севилью» с октября 2022 года.