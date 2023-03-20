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  4. Замена уже есть. Севилья вскоре уволит Сампаоли
Испания
20 марта 2023, 19:55 |
364
0

Замена уже есть. Севилья вскоре уволит Сампаоли

Команду возглавит Хосе Луис Мендилибар

20 марта 2023, 19:55 |
364
0
Замена уже есть. Севилья вскоре уволит Сампаоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

«Севилья» близка к увольнению с поста главного тренера Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Заменит 63-летнего аргентинского тренера Хосе Луис Мендилибар. Он подпишет контракт до конца текущего сезона.

Вчера «Севилья» проиграла «Хетафе» со счетом 0:2, и сейчас идет 14-й в турнирной таблице Ла лиги, опережая зону вылета всего на 2 очка. Сампаоли возглавляет «Севилью» с октября 2022 года.

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Севилья Хорхе Сампаоли Хосе Луис Мендилибар Фабрицио Романо отставка
Источник Фабрицио Романо
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