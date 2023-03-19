Испания19 марта 2023, 23:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:36
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ВИДЕО. Севилья проиграла Хетафе и рискует вылететь в Сегунду
Смотрите видеообзор матчей 26-го тура чемпионата Испании
19 марта 2023, 23:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:36
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19 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании.
Севилья проиграла Хетафе (0:2) и рискует вылететь в Сегунду. От зоны вылета андалусийскую команду отделяет всего 2 очка.
Ла Лига. 26-й тур, 19 марта
Хетафе – Севилья – 2:0
Голы: Мунир Эль-Хаддади, 50, Энес Унал, 90+5
Бетис – Мальорка – 1:0
Гол: Борха Иглесиас, 48
Осасуна – Вильярреал – 0:3
Голы: Чуквуезе, 14, Моралес, 85, 90+3.
Реал Сосьедад – Эльче – 2:0
Голы: Кубо, 48, Мугуруса Барренечеа, 90
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
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