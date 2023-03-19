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Чемпионат Испании
Бетис
19.03.2023 15:00 – FT 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 марта 2023, 23:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:36
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0

ВИДЕО. Севилья проиграла Хетафе и рискует вылететь в Сегунду

Смотрите видеообзор матчей 26-го тура чемпионата Испании

19 марта 2023, 23:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:36
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ВИДЕО. Севилья проиграла Хетафе и рискует вылететь в Сегунду
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании.

Севилья проиграла Хетафе (0:2) и рискует вылететь в Сегунду. От зоны вылета андалусийскую команду отделяет всего 2 очка.

Ла Лига. 26-й тур, 19 марта

Хетафе – Севилья – 2:0

Голы: Мунир Эль-Хаддади, 50, Энес Унал, 90+5

Бетис – Мальорка – 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 48

Осасуна – Вильярреал – 0:3

Голы: Чуквуезе, 14, Моралес, 85, 90+3.

Реал Сосьедад – Эльче – 2:0

Голы: Кубо, 48, Мугуруса Барренечеа, 90

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
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Источник Sport.ua
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