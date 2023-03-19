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  4. Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
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19 марта 2023, 06:30 | Обновлено 19 марта 2023, 06:47
253
0

Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?

Главные новости за 18 марта на Sport.ua

19 марта 2023, 06:30 | Обновлено 19 марта 2023, 06:47
253
0
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 марта.

1А. Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Луганчане второй раз в сезоне обыграли киевлян

1Б. Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес
Ровенская команда продлила свою неприятную серию

1В. Немного не дотерпели. Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом
Команда Юрия Вернидуба дважды выходила вперед, но соперники постоянно отыгрывались

1Г. Тревога, сейвы, перекладина. Ворскла и Металлист 1925 сыграли вничью
Поединок в Полтаве завершился со счетом 0:0

2А. Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
У Цыганкова уже три гола и три ассиста в Ла Лиге

2Б. Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Виктор великолепно чувствует себя в Ла Лиге

2В. Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Украинец оформил дубль за «Жирону» в матче с «Райо Валекано»

2Г. ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Украинский вингер стал героем матча 26-го тура чемпионата Испании

3. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Наставник оценил поражение в матче УПЛ

4А. Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Команда Шона Дайча сразу прыгнула на 15 строчку, а Михаил Мудрик так и не появился на поле

4Б. Хет-трик Холанда. Ман Сити забил 6 голов и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Бернли» не сумел оказать серьезного сопротивления в Манчестере

4В. 6 голов Тоттенхэма и Саутгемптона, невероятная битва аутсайдеров АПЛ
Внизу таблицы все очень плотно

5А. Сборная Украины досрочно завершила выступление на Кубке мира по биатлону
Украинские биатлонисты не квалифицировались в масс-старты

5Б. Украинские биатлонисты впервые за 30 лет завершили сезон без медалей
Худший в истории сезон Кубка мира для отечественного биатлона

6А. Сборная Украины завоевала золото Кубка мира по артистическому плаванию
В акробатической программе украинки опередили команды Японии и США

6Б. Сестры Алексеевы завоевали серебро в техническом дуэте на Кубке мира
Вторая медаль для сборной Украины на турнире

7А. Перес взял поул в Саудовской Аравии, Алонсо в топ-3, проблемы Ферстаппена
Серхио Перес выиграл квалификацию

7Б. ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу
«Аль-Наср» сократил отставание от лидера, клуба «Аль-Иттихад», до одного очка

8А. ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
Британский чемпион вместе с командой обозвал украинца

8Б. Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Эгис Климас – о переговорах с Тайсоном Фьюри

8В. Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
Команда украинского боксера делает все возможное, чтобы бой состоялся

9А. Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе
Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной

9Б. Минус Синнер. Алькарас защищает титул в Индиан-Уэллсе, в финале – россиянин
Карлос выиграл у итальянца в двух сетах, Тиафо уступил Медведеву

9В. «Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
Арина впервые высказалась после ситуации в Индиан-Уэллсе

10А. Прометей выиграл в Риге последний матч регулярного чемпионата ЛЭБЛ
Украинская команда в Риге победила «Вентспилс» со счетом 101:94

10Б. Будивельник в драматичном матче проиграл в овертайме четветьфинал ENBL
Столичная команда в четвертьфинале уступила литовскому клубу «Вулвз»

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Источник Sport.ua
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