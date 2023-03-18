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  4. «Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
WTA
18 марта 2023, 15:05 |
2427
10

«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко

Арина впервые высказалась после ситуации на Индиан-Уэллсе

18 марта 2023, 15:05 |
2427
10
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко впервые прокомментировала отказ украинской теннисистки Леси Цуренко выходить на матч против нее в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США):

– Мне нужно задать этот вопрос, потому что Цуренко сказала, что снялась, так как у нее был приступ паники прямо перед началом вашего матча. Также Ига сказала, что в раздевалке все еще много напряжения из-за войны. Мне интересно узнать, есть ли у вас мнение по этому поводу и, возможно, по вашему мнению, WTA могла бы лучше справиться с этим, с отношениями между российскими, белорусскими и украинскими игроками в течение последнего года.

– Ну, послушайте, никто не может контролировать эмоции других, понимаете. И я думаю, что WTA делает все возможное, чтобы контролировать эти эмоции. Да, конечно, между нами много напряжения. Но я по-прежнему считаю, что ничего плохого украинцам не сделала; ни я, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены, никто из нас не сделал ничего плохого. Даже некоторые из нас помогали, как бы это сказать, публично, да.

Что еще я могу сказать? Я думаю, что WTA делает очень большую работу, чтобы поддержать обе стороны, и что бы там ни было... Я подразумеваю, что я не могу контролировать чьи-то эмоции. Я прошла через столько плохих моментов, и, к сожалению, я не могу этого рассказать, потому что кто поверит белорусской девушке. Я сейчас говорю о ее тренере. Я тоже прошла через ад, и я понимаю, что... Я не знаю. Чем больше я говорю, тем лучше мне просто остановиться.

Думаю, что в отказе Цуренко было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть что-то большее. У меня была очень тяжелая ситуация в прошлом году с ее тренером, как он вел себя со мной. Я думаю, что этот парень оказал на нее сильное давление, и именно поэтому это произошло.

WTA здесь ни при чем. Они выполняют свою лучшую работу. Что они могут сделать? Никто из нас не может контролировать эту ситуацию. Все мы просто пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке и понимать, что нет нашей вины, и что все мы понимаем украинцев, и нам действительно жаль их, понимаете.

Вот и все. Мне кажется, я много сказала.

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Леся Цуренко Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 10
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Maks23
Кобыла дурная..
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+12
Fdail
Ну ось типова рабська заява ні про що. Щось почала про тренера казати, а в кінці так і нічого й не сказала. І як психічно здорова людина може щось зрозуміти з даної заяви. Особливо мені сподобалося фраза "Що більше я говорю, то краще мені просто зупинитися". Це справді заява другої ракетки світу, чемпіонки ТВШ, яка має купу фанатів та , очевидно, молодих тенісистів та тенісисток, які взяли її як приклад для наслідування?
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+9
Василий Гредюшкин
Хай не прикидається  що не  знає  що  більше  120  спорсменів  Українизагинули  внаслідок   агресії   в  тому  числі  з  її батьківщини І  правильним  було б рішення   чиновників  тенісу   відсторонити   гравців РФ  та Білорусі   від  змагань  як  наприклад  в біатлоні  . Хай  змагаються  між  собою  агресор  та його  сателіт.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Картофельная сука. Подстилка усатого таракана. Больше добавить нечего
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+7
udman1111
Тебе би тварюка в наші реалії. А всі хто виправдовує любу війну, то є тварюки.
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+7
dudigo78
Щоб ви всі суки пережили те, що переживають українці
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+7
20052011
По неволе хочется, чтобы эта пережила то, что переживают украинцы.
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+6
Sean Paul
Сабалєнка - типова рашистка! Вона а) публічно підтримує Лукашенка, заявляє, що "входить в його команду" б) у серпні 2020-го під час масових демократичних протестів підписала провладний лист, в той час як багатьох її колег спортсменок били та кидали за грати лукашисти в) зустрічається з російським хокеїстом, який публічно підтримує російську агресію.
І ця особа ще має нахабство з себе жертву робити!
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+5
Vitaliy88
Черновий спіч за методичкою нічого нового. Щей брехати публічно не боїться кажучи, що чимось допомагали. 
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+3
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