«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко впервые прокомментировала отказ украинской теннисистки Леси Цуренко выходить на матч против нее в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США):

– Мне нужно задать этот вопрос, потому что Цуренко сказала, что снялась, так как у нее был приступ паники прямо перед началом вашего матча. Также Ига сказала, что в раздевалке все еще много напряжения из-за войны. Мне интересно узнать, есть ли у вас мнение по этому поводу и, возможно, по вашему мнению, WTA могла бы лучше справиться с этим, с отношениями между российскими, белорусскими и украинскими игроками в течение последнего года.

– Ну, послушайте, никто не может контролировать эмоции других, понимаете. И я думаю, что WTA делает все возможное, чтобы контролировать эти эмоции. Да, конечно, между нами много напряжения. Но я по-прежнему считаю, что ничего плохого украинцам не сделала; ни я, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены, никто из нас не сделал ничего плохого. Даже некоторые из нас помогали, как бы это сказать, публично, да.

Что еще я могу сказать? Я думаю, что WTA делает очень большую работу, чтобы поддержать обе стороны, и что бы там ни было... Я подразумеваю, что я не могу контролировать чьи-то эмоции. Я прошла через столько плохих моментов, и, к сожалению, я не могу этого рассказать, потому что кто поверит белорусской девушке. Я сейчас говорю о ее тренере. Я тоже прошла через ад, и я понимаю, что... Я не знаю. Чем больше я говорю, тем лучше мне просто остановиться.

Думаю, что в отказе Цуренко было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть что-то большее. У меня была очень тяжелая ситуация в прошлом году с ее тренером, как он вел себя со мной. Я думаю, что этот парень оказал на нее сильное давление, и именно поэтому это произошло.

WTA здесь ни при чем. Они выполняют свою лучшую работу. Что они могут сделать? Никто из нас не может контролировать эту ситуацию. Все мы просто пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке и понимать, что нет нашей вины, и что все мы понимаем украинцев, и нам действительно жаль их, понимаете.

Вот и все. Мне кажется, я много сказала.