Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Первая ракетка мира поддержала украинку
Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала отказ Леси Цуренко выйти на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллс против белоруски Арины Соболенко.
«Я полностью понимаю, почему она отказалась от игры, потому что, честно говоря, я очень уважаю украинских девушек. Если бы на мою страну упала бомба или мой дом был разрушен, не знаю, смогла бы я справиться с этим и при этом продолжать играть в WTA-туре и соревноваться.
Мы должны больше внимания уделять помощи украинским игрокам и обеспечению их всем необходимым, ведь они в основном должны заботиться обо всех своих семьях, и на их плечи ложится большой груз. Я также стараюсь помогать в этом, потому что думаю, что со всем, что происходит, действия, которые были предприняты до этого момента, я не думаю, что они были достаточными.
Думаю, что мы должны мыслить более широко и не беспокоиться о том, заработаем ли мы деньги на этой или следующей неделе, а больше думать о том, что поставлено на карту и какие действия могут остановить российскую агрессию.
Мне кажется, что все, что мы делаем в теннисе, и то, что мы являемся примером для детей и болельщиков, тоже накладывает на нас определенную ответственность. К сожалению, некоторые люди родились в странах, которые развязали войну, но мне кажется, что вместе с этой ответственностью должна прийти и другая ответственность - например, иногда они должны быть более сознательными. Думаю, что с теми деньгами, которые мы зарабатываем, российские и белорусские игроки находятся в некоторой безопасности. У украинских игроков, наверное, много забот, и я понимаю, почему она отказалась от игры. Я надеюсь, что она будет в состоянии участвовать в следующих турнирах», – сказал Свёнтек.
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