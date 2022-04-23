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Тренер Цуренко: «Соболенко – двуличная подружка лукашенко»

Никита Власов – о «спорте вне политики»

  • 23.04.2022 16:59
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Тренер Цуренко: «Соболенко – двуличная подружка лукашенко»
© Инстаграм. Никита Власов

Тренер по физподготовке украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских игроков.
 
«В россии любят кричать, что спорт вне политики. Но как назвать то, что их гимнаст вышел на награждение на одном из турниров с буквой Z на груди? Или российский зигующий картингист. Олимпийские призеры и чемпионы в «Лужниках» на мордоре, где Путин рассказывает, что россия отжала Крым? Ребята, вы сами затянули спорт в политику! Ваши спортсмены являются частью пропаганды и вашей политики. И сейчас нет оснований, чтоб российские теннисисты оставались в туре.
 
Госпожа Соболенко – это же подружка лукашенко. Ее молодой человек – Константин Кольцов – вообще играет с лукашенко в одной команде. А Соболенко сама подписывает провластное письмо. Ребята, вы о чем? В туре играет человек, который непосредственно поддерживает режим Лукашенко. Вы можете представить, чтобы в 1942 году представитель нацистской Германии играл в теннис на «Уимблдоне»? Это невозможно. Тут похожая картина, потому что беларусь – тоже соучастник войны в Украине.
 
Соболенко – очень двуличная. Позиционирует себя как такой хороший человек, который готов всех поддержать, но при этом подписывает письмо и поддерживает режим Лукашенко. А его победу на выборах не признала ни одна демократическая страна мира. Кто ты, Арина, после такого? Соболенко не разбирается, что подписывает? Ну, это бред. Это говорит о том, что Соболенко поддерживает диктатора и все, что он делает, в том числе в отношении Украины», – сказал Власов.

Источник — Трибуна Беларусь

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