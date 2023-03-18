Тревога, сейвы, перекладина. Ворскла и Металлист 1925 сыграли вничью

В субботу, 18 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и харьковским «Металлистом 1925». Игра завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что это был первый матч сезона, который проходил в Полтаве. Газон был очень тяжелым для футболистов, было видно, как игроки не совсем привыкли к такому качеству поля. Тем не менее, игра была достаточно интересной, хоть обошлось и без голов.

Старт поединка остался за полтавской командой. Полтавчане активно пытались строить свои атаки и уже на первых минутах игры создали момент, однако сделали слишком много касаний в штрафной соперника и эпизод завершился ничем. Очень активным был на протяжении всего поединка Павлюк. Нет, он не раздавал много передачей, не помогал активно команде в отборе, но пытался наносить удары, хоть и не самые акцентированные. Всего за игру он 4 раза пробил по воротам и несколько раз заставил болельщиков и игроков харьковского клуба понервничать.

До 30-й минуты харьковчане вообще играли без мяча. Пару раз пытался забегал Бычек, однако опытный Пердута его останавливал. Интересной выдалась концовка первой половины встречи. Вначале Ременюк после ошибки в центре поля игрока «Ворсклы» вышел один на один с Исенко, но 19-летний украинский голкипер сыграл потрясающим образом и перенаправил мяч на угловой. С этого же углового последовал навес и первым на мяче оказался игрок «Металлиста 1925». Но и тут в игру вступил Исенко, который выпрыгнул на мяч и сумел его зафиксировать после удара впритык. Буквально в следующей атаке Рамирес вместе того, чтобы пробить самому, скинул мяч на своего партнера, который просто не смог удачно обработать мяч.

Но это был не весь ответ «Ворсклы». Вначале по центру с опасного для голкипера расстояния пробил Олийник, а затем на 45 минуте встречи дважды ворота харьковского клуба спас Мозиль. Пробил Фелипе, Олег отбил, а затем на добивании сыграл Степанюк, но и тут кипер «Металлиста 1925» сыграл надежно. Со счетом 0:0 команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался, но ситуация на поле поменялась. «Металлист 1925» постепенно начал наращивать преимущество. Этому посодействовал вышедший в перерыве Русин, который начал искать Бычека передачами. Несколько раз такие забросы практически проходили, но Исенко вовремя выходил с ворот и даже один раз сыграл головой за пределами штрафной. Вскоре «Ворскла» начала просыпаться и пытаться создавать что-то свое. На 67-й минуте мог быть опасный момент – тогда Сефери с левого фланга или сделал передачу, или пробил, но итог один – мяч полетел по центру и Мозиль его зафиксировал. На 68-й минуте связка Русин + Бычек снова создала момент. Русин вырезал передачу на своего партнера, Рамирес до конца доиграл эпизод и коснулся мяча после удара Бычека. Исенко мог бы и не парировать такой выстрел, но в итоге – угловой. Наверное, единственный действительно опасный момент «Ворскла» создала во на 71-й минуте. Точнее, его создал Челядин, который мощно пробил со штрафного, но попал в перекладину.

Стоит отметить, что в этом матче было очень много фоллов и очень много спорных решений от арбитра. Тем не менее, драк не было, хоть и возмущались игроки и тренера достаточно. На 76-й минуте в Полтаве началась воздушная тревога и игроки отправились в подтрибунное помещение. Тревога продлилась чуть меньше 30 минут и вскоре футболисты продолжили поединок.

После возобновления игры Металлист 1925 забрал всю инициативу себе. Тренер Ворсклы провел первые замены, выпустив молодых игроков, которые, откровенно, терялись на поле. Но и Пердута с Рамиресом начали проигрывать единоборства и в итоге у харьковской команды было несколько моментов, чтоб все-таки забить. Самым опасным эпизодомо можно назвать удар Бычека, после которого в очередной раз полтавчан спас Исенко.

Матч так и завершился со счетом 0:0. Поединок оставил странные впечатления. «Ворскла» вышла с первых минут своим лучшим составом и провела действительно неплохие 45 минут, но с защитой команды и с количеством фоллов нужно что-то делать. У «Металлиста 1925» порадовала связка Русин + Бычек, и если бы Русин появился не во втором тайме, а отыграл бы весь матч, то возможно харьковчане и не провалили бы первую 45-минутку и дожали бы во второй. А так – 0:0.

Чемпионат Украины по футболу. 18-й тур. 18 марта

Ворскла – Металлист 1925 – 0:0

Фелипе, 66, Олейник, 20, Степанюк, 72, Челядин, 74, Рамирес, 87 – Дмитренко, 11, Жичиков, 55

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Фелипе, Бацула, Челядин (Нестеренко, 81), Рамирес (Хрипчук, 88), Олейник (Черныш, 70), Степанюк, Сефери

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Дмитренко (Русин, 46), Габи, Вачиберадзе (Кравченко, 62), Ременюк, Бычек

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА