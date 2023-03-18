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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ворскле постоянно чего-то не хватает. Ребята в шоке»
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 20:30 |
487
1

Виктор СКРИПНИК: «Ворскле постоянно чего-то не хватает. Ребята в шоке»

Команда не может победить

18 марта 2023, 20:30 |
487
1
Виктор СКРИПНИК: «Ворскле постоянно чего-то не хватает. Ребята в шоке»
ФК Ворскла Виктор Скрипник

«Ворскла» в матче чемпионата Украины сыграла 0:0 с «Металлистом 1925», продлив серию без побед до четырех матчей. Тренер Виктор Скрипник считает, что полтавчанам не хватает совсем немного.

«Нам постоянно чего-то не хватает. То перекладина, то моменты не реализуем, то простые голы пропускаем. Мы с ребятами говорили, они тоже шокированы. Наверное, нужно время. Поменяли тренера, новые игроки, поэтому может стать даже хуже, если другие нюансы будут появляться».

«Игра была тяжелой, а во втором тайме у нас были моменты, но вот с двух метров головой в ворота не попали», — сказал Скрипник.

Команда с 20 очками занимает 9-е место.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Ворскла
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Mike000000
Основная нехватка Ворсклы,это Максимов
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