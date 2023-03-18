Виктор СКРИПНИК: «Ворскле постоянно чего-то не хватает. Ребята в шоке»

«Ворскла» в матче чемпионата Украины сыграла 0:0 с «Металлистом 1925», продлив серию без побед до четырех матчей. Тренер Виктор Скрипник считает, что полтавчанам не хватает совсем немного.

«Нам постоянно чего-то не хватает. То перекладина, то моменты не реализуем, то простые голы пропускаем. Мы с ребятами говорили, они тоже шокированы. Наверное, нужно время. Поменяли тренера, новые игроки, поэтому может стать даже хуже, если другие нюансы будут появляться».

«Игра была тяжелой, а во втором тайме у нас были моменты, но вот с двух метров головой в ворота не попали», — сказал Скрипник.

Команда с 20 очками занимает 9-е место.