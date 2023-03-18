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Чемпионат Украины
Ворскла
18.03.2023 13:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 21:05 | Обновлено 18 марта 2023, 21:21
60
0

Ворскла – Металлист 1925 – 0:0. Сэйвы и перекладина. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 21:05 | Обновлено 18 марта 2023, 21:21
60
0
Ворскла – Металлист 1925 – 0:0. Сэйвы и перекладина. Видеообзор матча
УПЛ

​В субботу, 18 марта, в Полтаве состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды разошлись без забитых мячей, однако телезрители увидели яркие сэйвы и опасные моменты.

Игра прерывалась во втором тайме примерно на полчаса из-за сигнала воздушной тревоги.

УПЛ. 18-й тур. 18 марта

13:00. Ворскла – Металлист 1925 – 0:0

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Источник Sport.ua
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