Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Ворскла
18.03.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 04:51 | Обновлено 18 марта 2023, 04:52
51
0

Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 04:51 | Обновлено 18 марта 2023, 04:52
51
0
Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и харьковским «Металлистом 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

К очному противостоянию «Ворскла» и «Металлист 1925» подходят соседями по турнирной таблице. Полтавская команда расположилась на 9 месте, имея после 17 матчей 19 очков, а у харьковчан на одно очко больше и 8 позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Львов – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
Футзал | 17 марта 2023, 22:15 3
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию

Украинки сумели сломить сопротивление хозяек в полуфинале женского Евро по футзалу

ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром
Футбол | 18 марта 2023, 00:59 0
ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром
ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром

В матче 28-го тура чемпионата Франции зафиксирована ничья

Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Футбол | 17.03.2023, 15:16
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 17.03.2023, 15:15
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Футбол | 17.03.2023, 14:15
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
17.03.2023, 17:52 1
Бокс
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 67
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 24
Футбол
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
16.03.2023, 21:37 222
Футбол
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 4
Теннис
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
16.03.2023, 12:24 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности