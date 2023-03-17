К очному противостоянию «Ворскла» и «Металлист 1925» подходят соседями по турнирной таблице. Полтавская команда расположилась на 9 месте, имея после 17 матчей 19 очков, а у харьковчан на одно очко больше и 8 позиция.

Ворскла

После зимнего перерыва подопечные Виктора Скрипника провели два матча. В первом из них они были очень близки к успеху, выигрывая в концовке у «Зари» 2:1. Однако уже в компенсированное время футболисты «Ворсклы» умудрились пропустить два мяча в свои ворота и ушли с поля побежденными.

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Во втором поединке с «Вересом», наоборот, полтавская команда избежала поражения, благодаря двум отбитым пенальти их голкипером Павлом Исенко, опять-таки в уже добавленное арбитром время к положенным девяносто минутам. Причем это уже не первый случай, когда молодой вратарь «Ворсклы» выручает своих партнеров. Вспомним хотя бы его бенефис в полуфинале Кубка Украины сезона 2019-2020 годов. Тогда еще 16-летний Исенко взял три послематчевых одиннадцатиметровых ударов в игре с «Мариуполем».

Также следует отметить в двух прошедших матчах результативные действия легионера из Северной Македонии Сефери. В каждом из них он сделал по дублю. Всего же на счету форварда уже 8 забитых голов в этом сезоне. Так что харьковчанам надо быть особенно внимательным к этому игроку.

И еще. В матче с «Металлистом 1925» тренерский штаб полтавчан не сможет рассчитывать на защитника Василия Кравца. Он пропустит предстоящую игру из-за перебора желтых карточек.

Металлист 1925

В отличие от соперников, харьковчане провели уже три официальных поединка в Премьер-Лиге в новом году. Кстати первый из них с «Александрией» проходил еще 27 февраля, так как был перенесен из 6 тура. Именно в нем футболисты «Металлиста 1925» могли взять полноценные три очка, выигрывая к 68-й минуте со счетом 3:1. Но своего преимущества не удержали, а в самой концовке едва не пропустили и четвертый мяч. Затем последовали разгром от «Шахтера» 0:7 и еще одна ничья, теперь уже с «Черноморцем» 1:1.

Если не брать во внимание провальную игру с горняками, то в целом подопечные Эдмара смотрелись неплохо. К примеру, в матче с «Александрией» для них все было нормально, пока не последовала череда травм некоторых основных футболистов, включая вратаря Олега Мозиля. По словам одного из тренеров команды Олега Голодюка, пришлось делать сразу четыре вынужденные замены, к тому же центральный защитник Евгений Ткачук доигрывал последние 15 минут с повреждением, так как право на замены уже не осталось.

Что касается поединка с одесситами, то всем, конечно же, запомнился красивый гол в исполнении Беки Вачиберадзе. Кстати, это был его дебютный мяч за харьковский клуб. А лучшим бомбардиром команды остается Ростислав Русин, на счету которого 4 гола.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата «Металлист 1925» победил «Ворсклу» 3:2, причем победный мяч Андрей Борячук, находившийся тогда в аренде харьковчан, забил на 90+2 минуте. Он же стал автором первого гола. Еще один результативный удар удался Владиславу Дмитренко. За «Ворсклу» забивали Марлисон и Руслан Степанюк. А вот Денис Олейник с пенальти не сумел переиграть Олега Мозиля. Свой же премьерный матч соперники провели в сезоне 2021-2022 годов. В Полтаве выиграли хозяева поля 2:0. У победителей гол забил Владимир Чеснаков, второй мяч харьковчанин Евгений Ткачук отправил в свои ворота.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Чеснаков, Хрипчук, Фелипе, Пердута, Челядин, Скляр, Юрченко, Павлюк, Сефери, Степанюк

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек

Прогноз на противостояние:

Соперники достойны друг друга и наверняка будут стремиться к первой победе в новом году. Чаша весов может склоняться, как в одну, так и в другую сторону. И все же, предположим, что игра завершится вничью 1:1.

18 марта, суббота