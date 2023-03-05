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Ворскла
05.03.2023 13:00 – FT 2 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 16:08
2079
4

Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу

По ходу игры луганская команда «горела» 0:2

05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 16:08
2079
4
Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
УПЛ

В первом круге «Заря» выиграла у полтавской команды со счетом 3:1, тогда забивали Назарина и дважды Безбородько, а у соперников – Денис Олейник. Ни одного из вышеперечисленных игроков не было сегодня (двое первых вообще покинули «Зарю»), поэтому помочь взять реванш за первый круг Виктору Скрипнику у своей экс-команды уже должны были совсем другие футболисты.

И они сразу же принялись за дело. Пятая минута – уже 1:0: Рамирес забросил от своей штрафной, Бутко проиграл силовую борьбу Сефери и тот расстрелял Сапутина. Дальше – больше. Евгений Арановский увидел фол в контакте Сапутина и Степанюка, назначил пенальти, а Сефери ударом с точки сделал дубль. Шла шестнадцатая минута.

Нельзя сказать, что «Заря» выглядела безнадежно, но ее игроки после шока то и дело получали предупреждения. Подумалось еще тогда, что без удаления сегодня не обойдется.

УПЛ

Могли забивать Нагнойный, Мишнев и Русин, но первый сфолил в атаке в ситуации, схожей со вторым голом «Ворсклы», Мишнев из центра поля слишком слабо перебрасывал Исенко, а Русин все делал правильно, но после прохода слева угодил в крестовину. Кроме того, бросалась в глаза уверенная игра в центре поля арендованного динамовца Бражко.

На второй тайм Патрик ван Леувен снял Нагнойного и выпустил новичка Геррейро. И тот сразу стал заметной фигурой на поле, постоянно отдавая пасы партнерам и открываясь под прием. Сразу же в его активе оказалась голевая передача – эффектная подсечка над защитниками на ход Бражко закончилась той же подсечкой последнего над Исенко.

УПЛ

«Ворскла» сделала ставку на удержание счета и поплатилась за это. Если Бутко после стенки с тем же Геррейро выбежал на свидание с Исенко и не переиграл вратаря, то Рамирес решил не допустить еще одного выхода один на один ценой желтой карточки. Правда, она стала для него второй. До конца игры оставалось больше двадцати минут.

Казалось, что своей цели полтавчане достигнут, поскольку с опасными ударами «Зари» Исенко справлялся. Но на уже добавленных минутах фортуна таки отвернулась от вратаря – удар Русина рикошетом от ноги Пердуты залетел киперу за воротник. Более того, через несколько минут в ворота «Ворсклы» был назначен пенальти за нечаянную, но игру рукой Хрипчука. К мячу подошел Бражко и чрезвычайно хладнокровно покатил в правый угол.

УПЛ

Кстати, зрелая не по годам игра Бражко позволила заключить, что если он уже летом не станет основным опорником в «Динамо», то автор этого материала совсем не разбирается в футболе.

Возвращаясь к матчу – «Заря» сделала суперкамбек, второй раз в сезоне переиграла «Ворсклу» и Скрипника. Луганская команда явно очертила борьбу за медали национального чемпионата, а у «Ворсклы» перспективы совсем туманны. Да и до зоны вылета не очень далеко.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Ворскла» - «Заря» - 2:3.

Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.

Скляр, 33, Рамирес, 65, Исенко, 86 - Вантух, 13, Сапутин, 15, Имереков, 20, Булеца, 27.

Рамирес, 71 (второе предупреждение).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Юрченко (Яворский, 74), Павлюк - Сефери, Степанюк, Фелипе - Лопес (Хрипчук, 63).

«Заря»: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Мишнев (Погорилый, 78) - Антюх (Хлань, 63), Булеца, Русин - Нагнойный (Герреро, 46),.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ника» (Александрия).

ВОРСКЛА - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey Ilyashenko
- Зорю вітаю з перемогою. Звісно і Полтава винна у такому результаті тому що просто кинула грати 2 2му таймі. Зорі + за волю до перемоги. Молодці.  Полтава дякую за класну гру.  Все по переду. 
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+4
Sunrise
Вчера Арсенал, сегодня Заря...Я наверное что-то таки делал хорошее зимой чтоб весна так началась)Спасибо Заря, за очередную волевую на последних секундах! Столько моментов создали во втором тайме, не опустили руки.Новички понравились. 
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+2
igor shmuylo
Тут конечно  Ворскле не повезло.удаление рикошет и пенальти. Хватило только на   1й  пер .
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+1
SeM077
Впізнаю знайому Ворсклу. Так добре почали, а потім обісрались. Для чого ще тримати того Скрипника. Футболістів нових мабуть по оголошенню понабирали та й своя молодь чудить так що печально. Пеналі леві взагалі.
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0
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