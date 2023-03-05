Ворскла – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
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В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на выезде обыграла полтавскую «Ворсклу» со счетом 3:2.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Ворскла» – «Заря» – 2:3
Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.
Скляр, 33, Рамирес, 65, Исенко, 86 - Вантух, 13, Сапутин, 15, Имереков, 20, Булеца, 27.
Рамирес, 71 (второе предупреждение).
«Ворскла»: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Юрченко (Яворский, 74), Павлюк - Сефери, Степанюк, Фелипе - Лопес (Хрипчук, 63).
«Заря»: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Мишнев (Погорилый, 78) - Антюх (Хлань, 63), Булеца, Русин - Нагнойный (Герреро, 46),.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Ника» (Александрия).
События матча
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