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Ворскла
05.03.2023 13:00 – FT 2 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 16:20 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
1849
0

Ворскла – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

05 марта 2023, 16:20 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
1849
0
Ворскла – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на выезде обыграла полтавскую «Ворсклу» со счетом 3:2.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Ворскла» – «Заря» – 2:3

Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.

Скляр, 33, Рамирес, 65, Исенко, 86 - Вантух, 13, Сапутин, 15, Имереков, 20, Булеца, 27.

Рамирес, 71 (второе предупреждение).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Юрченко (Яворский, 74), Павлюк - Сефери, Степанюк, Фелипе - Лопес (Хрипчук, 63).

«Заря»: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Мишнев (Погорилый, 78) - Антюх (Хлань, 63), Булеца, Русин - Нагнойный (Герреро, 46),.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ника» (Александрия).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Заря).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
71’
Lucas Ramires (Ворскла) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Заря).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Таулянт Сефери (Ворскла).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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