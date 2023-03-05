Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Должны были выигрывать. Рад, что так произошло»
Чемпионат Украины
Ворскла
05.03.2023 13:00 – FT 2 : 3
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 16:15 | Обновлено 05 марта 2023, 16:16
277
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Должны были выигрывать. Рад, что так произошло»

Наставник «Зари» – о победе над «Ворсклой»

05 марта 2023, 16:15 | Обновлено 05 марта 2023, 16:16
277
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Должны были выигрывать. Рад, что так произошло»
УПЛ

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал суперкамбек против «Ворсклы» (3:2):

– У нас задача – постоянно играть быстро и в пас, чтобы было больше времени у тех, кто получает мяч. Поначалу был не очень хороший темп от нас. Затем ошибка и пропустили гол. Второй гол тоже пропустили быстро. Будем смотреть, что там было, разбирать.

Первый тайм проиграли 2:0, но у меня не было ощущения, что мы сегодня не наберем зачетных пунктов. Должны были забивать, создавали многие моменты. Так и вышло. Первый гол – это игра через Герреро, он отдал. Потом немного повезло, забил Русин. 2:2. Вы видели, что у команды были еще силы для того, чтобы забивать третий. Хорошая атака – мяч попал в руку сопернику и мы забили с пенальти, который реализовал Бражко.

Должны были выигрывать и получать три пункта. Рад, что именно так и произошло.

Придаст ли эмоций и уверенности ребятам именно такая, волевая победа?

– У нас молодая команда. Новые игроки тоже. Это хороший стимул для футболистов понять, что они могут играть в такой футбол на таком уровне и могут многое еще показывать и радовать наших болельщиков, – сказал ван Леувен.

По теме:
Ворскла – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
Недотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Заря Патрик ван Леувен пресс-конференция
Источник ФК Заря
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Футбол | 04 марта 2023, 19:01 22
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте

Между лидерами чемпионата 5 очков

Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 04 марта 2023, 15:56 111
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами

Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
Футбол | 05.03.2023, 14:59
Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Футбол | 05.03.2023, 12:58
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04.03.2023, 19:51
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
04.03.2023, 14:36
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 75
Футбол
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
04.03.2023, 04:55 1
Футбол
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
05.03.2023, 04:30 8
Теннис
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 8
Другие виды
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности