В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

На поле встретятся девятая команда чемпионата против четвертой. И если «Зарю» такое расписание более-менее устраивает в плане борьбы за медали, то «Ворскла» однозначно проваливает сезон и будет отчаянно пытаться во втором круге поправить то, что не получилось сделать в первом, а начинать будет сразу в воскресенье. Матч в стартовом туре УПЛ между командами закончился победой «Зари» над своим экс-тренером со счетом 3:1, поэтому Скрипник явно захочет взять реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Заря» в украинской версии сайта.