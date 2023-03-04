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Ворскла
05.03.2023 12:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 19:45 | Обновлено 04 марта 2023, 20:20
154
0

Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 19:45 | Обновлено 04 марта 2023, 20:20
154
0
Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ
04 марта в 19:33 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

На поле встретятся девятая команда чемпионата против четвертой. И если «Зарю» такое расписание более-менее устраивает в плане борьбы за медали, то «Ворскла» однозначно проваливает сезон и будет отчаянно пытаться во втором круге поправить то, что не получилось сделать в первом, а начинать будет сразу в воскресенье. Матч в стартовом туре УПЛ между командами закончился победой «Зари» над своим экс-тренером со счетом 3:1, поэтому Скрипник явно захочет взять реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Заря» в украинской версии сайта.

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Ворскла Полтава Заря Луганск Ворскла - Заря чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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