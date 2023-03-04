В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Ворскла»

Полтавская команда в первом круге демонстрировала результаты, которые смело можно назвать провалом. Девятое место перед зимней паузой - явно не то, для чего в команду приглашали как раз из «Зари» Виктора Скрипника. Правда, есть надежда, что на сборах команда хорошо подготовилась и вторую часть сезона проведет гораздо лучше. К слову, зимой полтавчане уже успели выиграть один турнир - им покорился товарищеский Winter Cup.

К вопросам кадровым. Без сомнения, главное событие – уход Дмитрия Ризныка в «Шахтер». На его месте будут наигрывать засветившегося еще в шестнадцатилетнем возрасте Павла Исенко, выигравшего серию пенальти в полуфинале Кубка Украины, однако за спиной Ризныка банально не имевшего шансов проявить себя.

Команду также покинули Максим Мельничук и Юрий Козыренко, которые перешли в «Ингулец», центральный защитник Джоко Зайков, полузащитники Тотре и Толи, а также вратарь Ткаченко, номинально считавшийся кипером номер два.

Вместо этого пополнили состав «Ворсклы» вернувшийся из китайской аренды Ибрагим Кане, бразильцы Лопес и Рамирес. От трансфера еще одного игрока - голкипера Пономаренко - руководство команды уже выслушало возмущение от ультрас, поскольку вратарь имеет в своем резюме позорный опыт выступлений за команду из Крыма.

«Заря»

Луганцы занимают четвертое место в чемпионате и настроены бороться за медали. В «Заре» достаточно неплохая атака, конкурентами по лидерству по количеству забитых мячей являются только «Шахтер» и «Днепр-1». Правда, состав команды тоже претерпел немалые изменения.

Например, основной вратарь Мацапура выбыл всерьез и надолго, а у правого защитника Данченко проблемы с сердцем и сомнительно, восстановит ли он вообще карьеру футболиста. Покинул «Зарю» вратарь Шевченко, перейдя к конкуренту за медали - «Александрии». Также в команде уже нет Крстиана, Лунева, Михайленко, Алибекова и Алефиренко, последний в субботу уже успел отличиться за «Черноморец».

Зато состав «мужиков» пополнили голкипер Кучерук, защитники Полегенько, Мороховец и Бурда, полузащитники Хахлев и Дришлюк и форварды Почапский, Герреро и Погорилый. И если нападение именами пока не очень впечатляет, то усиление защиты и полузащиты выглядит достаточно солидным, особенно неплохо выглядит переход Никиты Бурды из Динамо. Игрок имеет шанс реанимировать карьеру а «Заря» - получить опытного и квалифицированного защитника.

Статистика встреч

Между собой команды провели 33 матча: +10=12-11, разница мячей 35:38. Если «Ворскла» в воскресенье выиграет 3:0, то все показатели станут идентичными.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец - Юрченко, Скляр - Олийнык, Сефери, Кане - Степанюк.

«Заря»: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Булеца - Кирюханцев, Мишнев, Антюх - Русин.

Прогноз на противостояние

Первая игра между командами в чемпионате закончилась со счетом 3:1 в пользу «Зари». Спрогнозируем в матче второго круга открытую боевую игру с большим количеством голов, которая закончится ничьей.

5 марта, воскресенье