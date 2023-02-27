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Чемпионат Украины
Александрия
27.02.2023 13:00 – FT 3 : 3
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 15:03 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:44
2761
2

УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925

Дебютный матч Руслана Ротаня во главе клуба с Кировоградщины завершился шестью голами

27 февраля 2023, 15:03 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:44
2761
2
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ

С течением времени зимний сезон сменяется весенним, и соответствующие трансформации происходят и в футболе. А вместе с тем в наш распорядок дня возвращается украинская Премьер-лига с матчами второй части очередного розыгрыша. В прошлом году начало полномасштабной войны лишило нас возможности наблюдать за игрой команд весной, однако прошло 365 дней, а Украина до сих пор стоит, и будет стоять, кто бы что ни предсказывал. Соответственно, и футбол в нашей стране никуда не денется.

Правда, официальная программа матчей чемпионата начиналась не в выходные, как обычно, а уже в первый день новой недели, на который организаторы соревнований назначили проведение перенесенного матча еще шестого тура национального первенства между «Александрией» и харьковским «Металлистом 1925». И если в начале октября тогда еще команда Юрия Гуры планировала играть в Киеве, однако из-за очередного обстрела встреча так и не состоялась, то уже в этот раз под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня представители Кировоградщины играли на родной «Нике».

Так называемый «весенний футбол» довольно быстро дал о себе знать, поскольку на футбольном газоне местами собирались заметные по размерам лужи, а игроки иногда не могли удержать равновесие. Однако точно не особенности климата повлияли на поведение защитника харьковчан Ткачука у правого фланга собственного штрафного, когда тот решил подарить мяч Мустафаеву передачей в ноги сопернику. Мгновенный перевод в центр чужих владений завершился ударом Третьякова мимо голкипера, и именно таким образом был забит первый гол УПЛ в 2023 году.

«Александрия» выглядела довольно уверенно на фоне неожиданного успеха, и даже мысли не возникало, что уже скоро команда Ротаня может потерять контроль над ходом событий на поле. А так и произошло на 21 минуте, когда Ткачук завершил ударом головой подачу с углового на левом фланге от Русина, пробив в дальний угол чужих ворот. «Полиграфы» после позиционной ошибки собственной защиты попытались снова перевести игру в чужую половину поля, но сразу же получили ответную контратаку.

Чирук от центрального круга свободно добежал до границ владений Гороха, после чего отыграл направо на Бычека, а тот поймал голкипера сложным ударом в ближний угол. Ротань тогда был немного озадачен ходом событий на поле, как и все болельщики, поскольку по внешним признакам игра точно не проходила по преимуществу команды гостей. Сразу после перерыва тренерский штаб «Александрии» сделал две замены, но не успели Кобзарь и Кожушко подержать мяч в ногах, как их команда снова подверглась неприятностям.

На этот раз явная ошибка вратаря при отражении удара с правого фланга штрафной под перекладину в исполнении Русина завершилась добиванием с противоположной стороны штрафной от Шершня. После такого шока от полиграфов можно было ожидать чего угодно, однако они решили все же оставить головы холодными.

Хозяева поля окружили чужую штрафную площадку в позиционных атаках, и в конце концов в одном из эпизодов случайную травму получил вратарь Мозиль, а появившийся вместо него Сидоренко, как известно, в этом сезоне без двух-трех мячей в собственных воротах матча не проводит. Собственно, именно столько и требовалось команде Ротаня для того, чтобы спасти эту игру. «Александрия» постепенно увеличивала давление, и когда к игре присоединились еще и Калитвинцев с Ковальцом, то качество начало давать о себе знать.

Мустафаев продолжал раздавать голевые передачи, и второй его пас с правого фланга штрафной на 68 минуте также пошел под удар в касание для Третьякова. А вскоре слово имел и Кожушко на правом фланге чужих владений, когда сбрасывал подачу Калитвинцева с противоположной стороны поля под удар в падении для Кобзаря. Хозяева пробовали даже выиграть эту встречу, однако для первого матча после долгой паузы этого было бы уже слишком.

Следующий матч «Александрия» проведет дома против днепровского «Днепра-1», а харьковский «Металлист 1925» будет принимать донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Александрия» – «Металлист 1925» - 3:3

Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 – Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47

Чирук, 30, Вачиберадзе, 74, Русин, 76, Ткачук, 90+2

«Александрия»: Горох – Цуриков (Калитвинцев, 67), Бабогло, Логинов, Мирошниченко – Рыбалка (Ковалец, 67), Михайленко – Шулянский (Кожушко, 46), Волошин (Кобзарь, 46), Мустафаев (Авагимян, 87) – Третьяков.

«Металлист 1925»: Мозиль (Сидоренко, 56) – Шершень (Дмитренко, 79), Ткачук, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк – Ременюк, Бычек (Капинус, 65), Вачиберадзе (Абдуллаев, 80), Русин – Чирук.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 19 (8) – 6 (4)
Угловые: 12 – 3
Оффсайды: 2 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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maxno
Рано Ротаню клуб тренировать . А нечья смотрелась хорошо . так и произошло.
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0
Злий Глобинець
Жаль що камбек нічийний. Краще, якби було 4:3.
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-1
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