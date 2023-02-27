РОТАНЬ: «Судейство? Все все видели, но со всеми такое случается»
Наставник «Александрии» – о работе Анастасии Романюк в матче с «Металлистом 1925»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань высказал мнение о судействе в отложенном матче 6-го тура чемпионата Украины с «Металлистом 1925» (3:3), который судили Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
«Судейство? Все все видели. Пожалуй, [что] мы, что «Металлист 1925» не удовлетворены тем, как бригада арбитров проводила этот матч. Но ошибки есть ошибки. Что мы можем сделать? Надо смотреть на свою игру. Комментировать не хочется, все ошибаются. Да, где-то она (арбитр Анастасия Романюк. – прим.) потеряла нить игры, но со всеми такое случается», – заявил Ротань.
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