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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:23
1791
1

Руслан РОТАНЬ: «В ближайшее время у нас будет пополнение»

Наставник «Александрии» прокомментировал поединок против «Металлиста 1925»

27 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:23
1791
1
Руслан РОТАНЬ: «В ближайшее время у нас будет пополнение»
ФК Александрия. Руслан Ротань

В дебютном матче во главе Александрии Руслан Ротань сыграл в результативную ничью 3:3.

«Тяжелый матч, тяжелая погода, тяжелый газон. Мы должны понимать, что такие реалии сейчас будут и должны к этому относиться нормально. Ребята из тяжелого положения вышли очень достойно – вырвали ничью. Полагаю, что у нас были шансы даже вырвать победу. Я могу только поблагодарить за отношение к игре, за то, что в процессе перестраиваются и с пониманием относятся к тому, что им говорят. Если они так и дальше будут относиться, то все будет хорошо.

Задача нам была поставлена еще в начале сезона. Мы не отказываемся от нее. Поддержка от президента дорого стоит. Он находится рядом с командой в это время.

Будет ли усиление до закрытия трансферного окна? Думаю, что да. В ближайшее время у нас будет пополнение», – сказал Ротань.

У «Александрии» после 14-ти сыгранных матчей 25 очков в активе и пятое место в таблице. «Металлист 1925» сыграл 15 матчей, набрав 19 очков. Харьковчане на седьмом месте в турнирной таблице.

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Александрия Руслан Ротань
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Перспективы хорошие.   Надо опять не проиграть Днепру-1, а дальше до Шахтёра в мае календарь как песня.
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