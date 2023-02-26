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Александрия
27.02.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 17:59 |
293
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Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторую часть нынешнего сезона Премьер-Лиги откроет поединок подопечных Ротаня и Эдмара

26 февраля 2023, 17:59 |
293
0
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

После зимнего перерыва футбол возвращается на украинские стадионы. В перенесенном матче 6 тура украинской Премьер-Лиги футболисты «Александрии» у себя дома на КСК «Ника» будут принимать харьковский «Металлист 1925».

Александрия

В турнирной таблице «Александрия» занимает высокое 5 место, имея после 13 матчей 24 очка. Если брать во внимание только потерянные очки, то александрийцы пока идут вровень с «Динамо», которое расположилось на третьей позиции. Так что у хозяев поля вполне реальные шансы на продолжение борьбы как за призовое место, так и за участие в еврокубках на следующий сезон.

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Поединок с «Металлистом 1925» станет официальным дебютом для Руслана Ротаня у руля нового клуба. В своей еще непродолжительной тренерской карьере экс-игрок национальной сборной Украины на клубном уровне имеет совсем небольшой опыт, когда в 2018 году был ассистентом у Вячеслава Шевчука в донецком «Олимпике». Зато с декабря того же года и по нынешнее время он возглавляет молодежную сборную страны.

С новым наставником, которому теперь будут помогать его давние партнеры по «Днепру» Сергей Кравченко и Владимир Езерский, «Александрия» вышла из отпуска 12 января и провела учебно-тренировочный сбор в Турции. Там команда сыграла 10 матчей, из которых 2 выиграла, еще 2 раза завершала встречи вничью и 6 спаррингов проиграла при общей разнице забитых и пропущенных мячей 11-16.

Что кается приобретений и потерь, то на данный момент в коллектив пришли вратарь Никита Шевченко, защитник Сергей Логинов и полузащитник Николай Михайленко. Они заменили ушедших Олега Билыка, Максима Дячука, Александра Мельника, Александра Демченко и Кирилла Дришлюка. И еще. На сборах в Турции получил серьезную травму один из лидеров команды Кирилл Ковалец. В предстоящем матче он наверняка не сыграет, так как отправился в Италию на лечение.

Металлист 1925

Другой бывший игрок национальной сборной Украины и также молодой тренер Эдмар был назначен на пост наставника харьковского клуба осенью прошлого года, где заменил Валерия Кривенцова. С Эдмаром «Металлист 1925» провел 7 матчей (в двух победил, в четырех сыграл вничью и только один раз проиграл), завершив первую часть чемпионата на 7 месте и набрав в общем 18 очков.

Свой первый учебно-тренировочный сбор харьковчане тоже проводили в Турции. Их показатели контрольных матчей такие: проведено 9 игр (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения), разница забитых и пропущенных голов 7-6.

За время межсезонья основной состав команды пополнился своими воспитанниками из U-19 – Самуэль Обинайя, Леонардо Казаес, Игорь Ногейра и Владислав Островский. А буквально за два дня до матча с «Александрией» харьковчане заключили контракт с 21-летним полузащитником Абдуллой Абдуллаевым. По разным причинам покинули клуб Андрей Борячук, Илья Зубков, Артем Дудик.

Статистика матчей

В украинской Премьер-лиге соперники провели только один матч в сезоне 2021-2022 годов. В Александрии на КСК «Ника» победили хозяева поля со счетом 2:0. Голы забили Кирюханцев и Дубра. Интересно, что из 14 футболистов, которые играли тогда в составе гостей, в команде остались только Габелок, Кравченко и Ременюк. В том же сезоне соперники встречались в Харькове в 1/8 финала Кубка страны. Выиграла «Александрия» 5:2. У победителей дважды отличился Мустафаев, по голу забили Копына, Кирюханцев и Устименко. Авторами забитых мячей у харьковчан стали Крыськив и Ременюк.

А вот в контрольном поединке в августе 2022 года перед началом нового сезона «Металлист 1925» победил «Александрию» со счетом 2:1 (Курило, Зубков – Третьяков).

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Мирошниченко, Бабогло, Логинов, Цуриков, Рыбалка, Михайленко, Третьяков, Авагимян, Кожушко, Мустафаев

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Ткачук, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бычек, Русин, Ременюк, Чирук

Прогноз на противостояние:

О том, в какой форме сейчас находятся команды, пока говорить сложно. Поэтому поставим на ничью.

27 февраля, понедельник

«Александрия» – «Металлист 1925»
Александрия. Стадион «Ника». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр:
АЛЕКСАНДРИЯ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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