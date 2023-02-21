Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 02:05 |
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Лидер Александрии отправился в Италию. Названа причина такого решения
Кирилл Ковалец пройдет курс лечения в Риме из-за травмы, которую он получил в Турции
21 февраля 2023, 02:05 |
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Один из лидеров украинского футбольного клуба «Александрия» Кирилл Ковалец получил травму на сборах команды в Турции.
29-летний украинский полузащитник получил травму колена и пропустил все товарищеские матчи «Александрии».
Как сообщает FootBoom, Ковалец отправится в Рим на лечение. По предварительной информации, травма серьезная и требует хирургического вмешательства.
В текущем сезоне Кирилл провел 9 матчей в УПЛ, в которых отметился 1 голом.
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