Лидер Александрии отправился в Италию. Названа причина такого решения

Один из лидеров украинского футбольного клуба «Александрия» Кирилл Ковалец получил травму на сборах команды в Турции.

29-летний украинский полузащитник получил травму колена и пропустил все товарищеские матчи «Александрии».

Как сообщает FootBoom, Ковалец отправится в Рим на лечение. По предварительной информации, травма серьезная и требует хирургического вмешательства.

В текущем сезоне Кирилл провел 9 матчей в УПЛ, в которых отметился 1 голом.