Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Александрия
10.10.2022 17:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 19:19 |
67
0

Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка шестого тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 19:19 |
67
0
Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В понедельник, 10 октября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Александрийский клуб опережает харьковчан на два очка. В прошлом туре команда Юрия Гуры вырвала победу у «Черноморца» со счетом 2:1. «Металлист 1925» неделю назад неожиданно обыграл «Колос» со счетом 2:0.

«Александрия» и «Металлист 1925» проведут третье очное противостояние. В прошлом году «желто-черные» со счетом 5:2 обыграли соперников в 1/8 финала Кубка Украины. Затем команды встретились в рамках Премьер-лиги и победа вновь досталась александрийцам, который обыграл харьковчан со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча
Александр КУЧЕР: «Уже нужно готовиться к следующей игре»
Довбик – автор второго хет-трика Днепра-1 в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Футбол | 09 октября 2022, 16:42 7
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю

Икер Касильяс признался в своей нетрадиционной ориентации, Карлес Пуйоль подлил масла в огонь

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09 октября 2022, 10:45 0
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма

Звездного португальца сватают в МЛС

Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Футбол | 09.10.2022, 18:30
Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Футбол | 09.10.2022, 06:00
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Футбол | 09.10.2022, 12:55
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 76
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05
Бокс
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
07.10.2022, 16:26
Киберспорт
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности