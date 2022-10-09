В понедельник, 10 октября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Александрийский клуб опережает харьковчан на два очка. В прошлом туре команда Юрия Гуры вырвала победу у «Черноморца» со счетом 2:1. «Металлист 1925» неделю назад неожиданно обыграл «Колос» со счетом 2:0.

«Александрия» и «Металлист 1925» проведут третье очное противостояние. В прошлом году «желто-черные» со счетом 5:2 обыграли соперников в 1/8 финала Кубка Украины. Затем команды встретились в рамках Премьер-лиги и победа вновь досталась александрийцам, который обыграл харьковчан со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить в украинской версии сайта.