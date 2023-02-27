27.02.2023 13:00 – FT 3 : 3
Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:23
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Александрия – Металлист 1925 – 3:3. Голевая перестрелка. Видео голов, обзор
Вашему вниманию видеообзор матча Украинской Премьер-лиги
27 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:23
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В понедельник, 27 февраля, в отложенном матче 6-го тура чемпионата Украины отношения выяснили «Александрия» и «Металлист 1925».
Встреча завершилась вничью 3:3.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига. Матч 6-го тура
«Александрия» – «Металлист 1925» – 3:3
Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 – Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47.
Видеообзор матча «Александрия» – «Металлист 1925» смотрите на YouTube
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Александрия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шершень (Металлист 1925).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Бычек (Металлист 1925).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Ткачук (Металлист 1925).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
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