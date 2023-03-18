Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес
Чемпионат Украины
Верес
18.03.2023 15:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 16:55 | Обновлено 18 марта 2023, 18:36
1035
1

Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес

Ровенская команда продлила свою неприятную серию

18 марта 2023, 16:55 | Обновлено 18 марта 2023, 18:36
1035
1
Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес
СК Днепр-1

У «Вереса» была перед этим матчем серия из шести игр без побед – пять поражений и ничья. Днепряне дважды подряд не выиграли, этот факт стоил им первого места в турнирной таблице.

Стартовые составы команд по сравнению с прошлым туром изменились не слишком. Самыми заметными моментами было то, что у хозяев отсутствовал Клец, а у гостей вернулся Сарапий в центр защиты.

Игра началась с атак днепровской команды, они то и дело доходили до ворот Когута. И если сначала то гости мазали, то попадали в своих партнеров, то на десятой минуте счет удалось открыть. Пихаленок запустил на левый фланг Бланко, получил ответный пас и точно пробил с линии штрафной в правый угол.

СК Днепр-1

Бланко и дальше был активным, постоянно открываясь под пасы партнеров и самостоятельно раздавая острые передачи. Контроль мяча гостей иногда менялся на огрызание гостей – в частности, Дахновский на семнадцатой минуте откровенно простил «Днепр-1», не попав в ворота. А чуть позже сейв тура выдал Когут – после подачи Пихаленка Довбык бил головой в упор, но ровенский вратарь продемонстрировал чудеса реакции.

Юрий Вирт почему-то завелся, но быстро получил желтую карточку, это охладило его эмоции. Его команда вроде бы и старалась, но класс оппонентов просто был выше. Интересным также выглядело противостояние на фланге братьев Пасичей, преимущественно игравших до сих пор в одних командах, а теперь вышедших на поле по разные стороны баррикад. Пасич из Ровно - Геннадий - мог и забивать, но после прострела дсправа Дахновского не ударил так, как надо. У гостей до перерыва угрожали владением Когута Пеглоу с Пихаленком, но счет не изменился.

СК Днепр-1

После перерыва игра особенно не изменилась. Возможно, «Верес» был больше с мячом. В частности, Станислав Шарай и Геннадий Пасич могли бы пробить и точнее с хороших позиций, но они промазали.

На поле почему-то растворился Бланко. Как полузащитник провел качественный первый тайм, так он неудачно сыграл в тайме втором – участились глупые обрезки, к счастью, вдали от своих ворот, в результате чего он был заменен. У хозяев на поле выходили новые игроки, они достойно заменили партнеров, но, опять же, класс днепрян был выше.

СК Днепр-1

Из моментов, которые были на поле до конца игры, хочется выделить уверенную игру Рыбака, уже второй матч подменявшего Валефа. Пожалуй, бразильский кипер присядет на скамейку – молодой вратарь несколько раз уверенно спас команду, особенно эффектно смотрелся сейв ногой в шпагате после выхода Шестакова один на один.

0:1 читались, не виделось предпосылок, что счет изменится. И хотя футбол – непредсказуемая игра, но сегодня все произошло, как и ожидалось – «Днепр-1» завоевал три очка и, по крайней мере на сутки, догнал «Шахтер» в турнирной таблице. А «Верес» во время паузы на матче национальных сборных будет изобретать рецепт для улучшения уже катастрофических результатов.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Верес» - «Днепр-1» - 0:1.

Пихаленок, 10.

Шух, 76, Г. Пасич, 90+2 - Пеглоу, 81, Сарапий, 90+4.

«Верес»: Б. Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) - Г. Пасич, С. Шарай (Близниченко, 75), Дахновский (В. Шарай, 75) – Гайдучик (М. Шестаков, 63).

«Днепр-1»: Рыбак - Е. Пасич (Пидлепенец, 59), Сваток, Сарапий, Каплиенко - Рубчинский (Назаренко, 86), Бланко (Танковский, 77) - Танчик ( Хайнер, 59), Пихаленок (И. Когут, 86), Пеглоу - Довбик.

Арбитр: Денис Шурман (Вишневое).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча
Александр КУЧЕР: «Наши последние результаты были не очень хорошие»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Верес - Днепр-1 отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
Бокс | 17 марта 2023, 17:52 2
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри

Боксер уже работает в зале

Немного не дотерпели. Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом
Футбол | 18 марта 2023, 16:01 3
Немного не дотерпели. Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом
Немного не дотерпели. Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом

Команда Юрия Вернидуба дважды выходила вперед, но соперники постоянно отыгрывались

Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Футбол | 18.03.2023, 16:12
Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Свитолина возвращается! Украинка завершает декретный отпуск
Теннис | 17.03.2023, 20:59
Свитолина возвращается! Украинка завершает декретный отпуск
Свитолина возвращается! Украинка завершает декретный отпуск
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Война | 17.03.2023, 20:49
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
На даний момент Дніпро-1 перший у таблиці УПЛ - за рахунок перемоги в особистій зустрічі. Хоча це не принципово і дуже умовно, оскільки Шахтар у Руху завтра швидше за все виграє.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
17.03.2023, 05:50 6
Футбол
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 4
Теннис
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
16.03.2023, 16:18 20
Футбол
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
17.03.2023, 14:16 2
Бокс
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности