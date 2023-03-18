У «Вереса» была перед этим матчем серия из шести игр без побед – пять поражений и ничья. Днепряне дважды подряд не выиграли, этот факт стоил им первого места в турнирной таблице.

Стартовые составы команд по сравнению с прошлым туром изменились не слишком. Самыми заметными моментами было то, что у хозяев отсутствовал Клец, а у гостей вернулся Сарапий в центр защиты.

Игра началась с атак днепровской команды, они то и дело доходили до ворот Когута. И если сначала то гости мазали, то попадали в своих партнеров, то на десятой минуте счет удалось открыть. Пихаленок запустил на левый фланг Бланко, получил ответный пас и точно пробил с линии штрафной в правый угол.

СК Днепр-1

Бланко и дальше был активным, постоянно открываясь под пасы партнеров и самостоятельно раздавая острые передачи. Контроль мяча гостей иногда менялся на огрызание гостей – в частности, Дахновский на семнадцатой минуте откровенно простил «Днепр-1», не попав в ворота. А чуть позже сейв тура выдал Когут – после подачи Пихаленка Довбык бил головой в упор, но ровенский вратарь продемонстрировал чудеса реакции.

Юрий Вирт почему-то завелся, но быстро получил желтую карточку, это охладило его эмоции. Его команда вроде бы и старалась, но класс оппонентов просто был выше. Интересным также выглядело противостояние на фланге братьев Пасичей, преимущественно игравших до сих пор в одних командах, а теперь вышедших на поле по разные стороны баррикад. Пасич из Ровно - Геннадий - мог и забивать, но после прострела дсправа Дахновского не ударил так, как надо. У гостей до перерыва угрожали владением Когута Пеглоу с Пихаленком, но счет не изменился.

СК Днепр-1

После перерыва игра особенно не изменилась. Возможно, «Верес» был больше с мячом. В частности, Станислав Шарай и Геннадий Пасич могли бы пробить и точнее с хороших позиций, но они промазали.

На поле почему-то растворился Бланко. Как полузащитник провел качественный первый тайм, так он неудачно сыграл в тайме втором – участились глупые обрезки, к счастью, вдали от своих ворот, в результате чего он был заменен. У хозяев на поле выходили новые игроки, они достойно заменили партнеров, но, опять же, класс днепрян был выше.

СК Днепр-1

Из моментов, которые были на поле до конца игры, хочется выделить уверенную игру Рыбака, уже второй матч подменявшего Валефа. Пожалуй, бразильский кипер присядет на скамейку – молодой вратарь несколько раз уверенно спас команду, особенно эффектно смотрелся сейв ногой в шпагате после выхода Шестакова один на один.

0:1 читались, не виделось предпосылок, что счет изменится. И хотя футбол – непредсказуемая игра, но сегодня все произошло, как и ожидалось – «Днепр-1» завоевал три очка и, по крайней мере на сутки, догнал «Шахтер» в турнирной таблице. А «Верес» во время паузы на матче национальных сборных будет изобретать рецепт для улучшения уже катастрофических результатов.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Верес» - «Днепр-1» - 0:1.

Пихаленок, 10.

Шух, 76, Г. Пасич, 90+2 - Пеглоу, 81, Сарапий, 90+4.

«Верес»: Б. Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) - Г. Пасич, С. Шарай (Близниченко, 75), Дахновский (В. Шарай, 75) – Гайдучик (М. Шестаков, 63).

«Днепр-1»: Рыбак - Е. Пасич (Пидлепенец, 59), Сваток, Сарапий, Каплиенко - Рубчинский (Назаренко, 86), Бланко (Танковский, 77) - Танчик ( Хайнер, 59), Пихаленок (И. Когут, 86), Пеглоу - Довбик.

Арбитр: Денис Шурман (Вишневое).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА