Верес – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
У народного и спортивного клубов сейчас игровой спад, отражающийся на турнирных результатах
В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.
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«Верес»
Ровенская команда попала в затяжной игровой кризис. В последний раз «Верес» выигрывал еще четыре с половиной месяца назад – 5 ноября удалось разгромить «Металлист 1925». Среди матчей следующих были игры, проиграны как и «Динамо» с «Шахтером», так и «Черноморцу» с «Ингульцем», поэтому на календарь жаловаться ровенчанам точно не приходится.
Довольно интересным получился для подопечных Вирта рестарт сезона. Сначала дома уступили «Черноморцу», причем нельзя сказать, что играли совершенно безнадежно. А во втором матче вообще состоялся триллер с «Ворсклой». В добавленное ко второму тайма время счет был 2:2, а ровенчане получили прекрасную возможность выиграть, заработав пенальти. Впрочем, его не реализовал Клец, однако судьба буквально за секунду дала еще один шанс - защитник «Ворсклы» сфолил на игроке, который хотел добить. Теперь к мячу подошел Вовченко и тоже не переиграл полтавского вратаря Исенко. Правда, ничьей удалось закрыть хотя бы проигрышную серию.
Та игра получилась довольно скандальной - один из голов ровенчане пропустили после того, как мяч покинул пределы поля. На официальном сайте появилось сообщение, что клуб «серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов» и уже начал прорабатывать технические вопросы по этому поводу.
Дмитрий Клец игру с днепрянами будет пропускать из-за дисквалификации - получил уже четвертую желтую карточку в сезоне.
И, конечно, интересно будет посмотреть, как будут действовать защитники «Вересо» против Артема Довбика. Напомним, не так давно Юрий Вирт в раздевалке рекомендовал его нейтрализовать, «в***ав по ногам». Но ситуация была довольно давно и во что-то более серьезное не переросла.
Перед игрой «Верес» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.
«Днепр-1»
«Днепр-1» тоже не может похвастаться удачными результатами. Такой плохой серии, как у «Верес», у них нет, зато старт сезона получился аналогичным - одно набранное очко в двух матчах (а перед этим был и вылет из Лиги конференций) отбросило подопечных Кучера с вершины турнирной таблицы на второе место.
Первая игра – против неудобной «Александрии» – закончилась боевыми 2:2. А вот вторая – с «Динамо» - получилось еще хуже. Глупый пропущенный гол, несостоятельность отыграться произвели неприятное впечатление. Особенно некрасиво выглядела попытка Доминго Бланко нанести Виталию Буяльскому травму. К счастью, все обошлось, но осадок остался.
«Днепр-1» после запрета компании Париматч уже заявил о прекращении с ней сотрудничества, а на игру с «Динамо» вышел с футболками, на которых логотип спонсора был заклеен.
Также клуб уже успел получить трансферный бан на регистрацию новичков. Причина – долг перед клубом «Морейренсе» (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. Однако днепряне заявляют, что все упирается в технические моменты, и они работают над решением этой проблемы.
Дословно: «Спортивный клуб «Днепр-1» не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб «Морейренсе» до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения). Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время».
Вернется после дисквалифкации Эдуард Сарапий, пропускавший предыдущий тур. Пожалуй, заменит он в основе не Адамюка (который, кстати, является экс-футболистом «Верес»), а Хайнера - Адамюк как раз сместится на правый фланг.
Точно не сыграет Алексей Гуцуляк, получивший повреждение уже на старте игры с «Динамо».
Статистика встреч
Команды играли между собой только дважды. В прошлом сезоне СК «Днепр-1» победил со счетом 1:0, а в первом круге этого сезона – со счетом 2:0, забивали Амаш и Адамюк. Данная игра станет первой, которая пройдет для команд в Ровно.
Ориентировочные составы
«Вересс»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан – Кучеров, Лебеденко – Г. Пасич, Лебеденко, Дахновский – Гайдучик.
«Днепр-1»: Рыбак - Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш - Бабенко, Рубчинский - Назаренко, Пихаленок, Бланко - Довбик.
Прогноз на противостояние
Все же «Днепр-1» должен держаться в чемпионской гонке, поэтому потеря очков в Ровно не входит в его планы.Многое будет зависеть от того, кто забьет первый гол. И все же поставим на подопечных Кучера.
18 марта, суббота
|«Верес» – «Днепр-1»
|Ровно. Стадион «Авангард». 15:00
|ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports и на YouTube
|Арбитр: Денис Шурман (Вишневое)
|ВЕРЕС – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 1:3
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