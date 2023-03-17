В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.

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«Верес»

Ровенская команда попала в затяжной игровой кризис. В последний раз «Верес» выигрывал еще четыре с половиной месяца назад – 5 ноября удалось разгромить «Металлист 1925». Среди матчей следующих были игры, проиграны как и «Динамо» с «Шахтером», так и «Черноморцу» с «Ингульцем», поэтому на календарь жаловаться ровенчанам точно не приходится.

Довольно интересным получился для подопечных Вирта рестарт сезона. Сначала дома уступили «Черноморцу», причем нельзя сказать, что играли совершенно безнадежно. А во втором матче вообще состоялся триллер с «Ворсклой». В добавленное ко второму тайма время счет был 2:2, а ровенчане получили прекрасную возможность выиграть, заработав пенальти. Впрочем, его не реализовал Клец, однако судьба буквально за секунду дала еще один шанс - защитник «Ворсклы» сфолил на игроке, который хотел добить. Теперь к мячу подошел Вовченко и тоже не переиграл полтавского вратаря Исенко. Правда, ничьей удалось закрыть хотя бы проигрышную серию.

Та игра получилась довольно скандальной - один из голов ровенчане пропустили после того, как мяч покинул пределы поля. На официальном сайте появилось сообщение, что клуб «серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов» и уже начал прорабатывать технические вопросы по этому поводу.

Дмитрий Клец игру с днепрянами будет пропускать из-за дисквалификации - получил уже четвертую желтую карточку в сезоне.

И, конечно, интересно будет посмотреть, как будут действовать защитники «Вересо» против Артема Довбика. Напомним, не так давно Юрий Вирт в раздевалке рекомендовал его нейтрализовать, «в***ав по ногам». Но ситуация была довольно давно и во что-то более серьезное не переросла.

Перед игрой «Верес» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

«Днепр-1»

«Днепр-1» тоже не может похвастаться удачными результатами. Такой плохой серии, как у «Верес», у них нет, зато старт сезона получился аналогичным - одно набранное очко в двух матчах (а перед этим был и вылет из Лиги конференций) отбросило подопечных Кучера с вершины турнирной таблицы на второе место.

Первая игра – против неудобной «Александрии» – закончилась боевыми 2:2. А вот вторая – с «Динамо» - получилось еще хуже. Глупый пропущенный гол, несостоятельность отыграться произвели неприятное впечатление. Особенно некрасиво выглядела попытка Доминго Бланко нанести Виталию Буяльскому травму. К счастью, все обошлось, но осадок остался.

«Днепр-1» после запрета компании Париматч уже заявил о прекращении с ней сотрудничества, а на игру с «Динамо» вышел с футболками, на которых логотип спонсора был заклеен.

Также клуб уже успел получить трансферный бан на регистрацию новичков. Причина – долг перед клубом «Морейренсе» (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. Однако днепряне заявляют, что все упирается в технические моменты, и они работают над решением этой проблемы.

Дословно: «Спортивный клуб «Днепр-1» не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб «Морейренсе» до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения). Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время».

Вернется после дисквалифкации Эдуард Сарапий, пропускавший предыдущий тур. Пожалуй, заменит он в основе не Адамюка (который, кстати, является экс-футболистом «Верес»), а Хайнера - Адамюк как раз сместится на правый фланг.

Точно не сыграет Алексей Гуцуляк, получивший повреждение уже на старте игры с «Динамо».

Статистика встреч

Команды играли между собой только дважды. В прошлом сезоне СК «Днепр-1» победил со счетом 1:0, а в первом круге этого сезона – со счетом 2:0, забивали Амаш и Адамюк. Данная игра станет первой, которая пройдет для команд в Ровно.

Ориентировочные составы

«Вересс»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан – Кучеров, Лебеденко – Г. Пасич, Лебеденко, Дахновский – Гайдучик.

«Днепр-1»: Рыбак - Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш - Бабенко, Рубчинский - Назаренко, Пихаленок, Бланко - Довбик.

Прогноз на противостояние

Все же «Днепр-1» должен держаться в чемпионской гонке, поэтому потеря очков в Ровно не входит в его планы.Многое будет зависеть от того, кто забьет первый гол. И все же поставим на подопечных Кучера.

18 марта, суббота