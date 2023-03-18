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Верес
18.03.2023 15:00 – FT 0 : 1
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 18:06 | Обновлено 18 марта 2023, 18:25
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Александр КУЧЕР: «Наши последние результаты были не очень хорошие»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Вересом»

18 марта 2023, 18:06 | Обновлено 18 марта 2023, 18:25
170
0
Александр КУЧЕР: «Наши последние результаты были не очень хорошие»
СК Днепр-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал итоги победного гостевого матча против ровенского «Вереса» (1:0) на послематчевой пресс-конференции:

– Мы забили быстрый гол и конечно, что «Вересу» нужно было отыгрываться, поэтому они шли вперед, а мы ждали свой шанс на контратаке, чтобы забить второй мяч и все окончательно решить. Моменты у нас были, но не было решающего удара. Ну а быстрый гол нам нужен был, ведь после него легче играть, а нам эта победа была очень нужна, чтобы обрести уверенность, поскольку в последнее время у нас были ничьи и поражения. Так что это для нас очень важная победа и надеюсь, что она придаст ребятам уверенности в дальнейшем и они улучшат свою игру.

– «Шахтер» вылетел из еврокубков. Будет ли им от этого легче сражаться в чемпионате?

– Трудно сказать, будет ли от этого легче. Думаю, нельзя так сейчас говорить, а будем смотреть по ходу сезона. Мы тоже хотели подольше играть в еврокубках и рассчитывали на это. Конечно, в таких турнирах хочется проходить дальше и дольше задерживаться. Ну, а то, что вылетели – это футбол. Мы со своей стороны будем работать дальше, чтобы проходить в еврокубках дальше.

– Сегодня за СК «Днепр-1» сыграл бывший футболист «Верес» Евгений Пасич. Удовлетворены ли вы его действиями?

– Думаю, что для него лично важно было сегодня сыграть против своего бывшего клуба, которому он многое отдал, и конечно, что ему хотелось проявить себя. Замена его была плановой, а по его игре все хорошо, меня все устраивает и к нему нет никаких претензий. Он вместе с Владимиром Танчиком хорошо отработал на фланге, так что замена двойная так и планировалась.

– Сегодня в Ровно были болельщики. Как вы вообще считаете, стоит ли их сейчас допускать на трибуны?

– Конечно, мне очень нравится, когда есть болельщики на трибунах, ведь это подгоняет ребят, дает стимул им играть и они больше отдаются. Конечно, легче играть, когда есть болельщики и хочется, чтобы они вернулись на трибуны. Здесь сделали хороший стадион и, конечно, надо, чтобы люди сюда ходили – это будет лучше и для футбола в целом, и напрямую для футболистов.

– Как легче после этой победы вашей команде будет бороться за самые высокие места?

– Как я уже говорил – нам сегодня очень нужна была победа, поскольку наши последние результаты были не очень хорошими. Она нужна была для уверенности ребятам, чтобы дальше добиваться лучших результатов. Сейчас не смотрим, на каком мы месте, а готовимся к каждому матчу отдельно и не загадываем о первом или втором месте, – сказал Кучер.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Верес - Днепр-1 пресс-конференция Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
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