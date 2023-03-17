В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Верес» сейчас находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Команда не может выиграть почти пять месяцев подряд, а в стартовых двух турах после возобновления чемпионата набрала одно очко. В активе «Днепра-1» столько же, но благодаря хорошим выступлениям к зиме днепряне находятся на втором месте в турнирке. Матч первого круга закончился со счетом 2:0 в пользу подопечных Кучера, отличились Амаш и Адамюк.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Днепр-1» в украинской версии сайта.