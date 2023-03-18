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  4. Верес – Днепр-1 – 0:1. Пихаленок принес победу. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Верес
18.03.2023 15:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 20:12 | Обновлено 18 марта 2023, 20:29
504
0

Верес – Днепр-1 – 0:1. Пихаленок принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 20:12 | Обновлено 18 марта 2023, 20:29
504
0
Верес – Днепр-1 – 0:1. Пихаленок принес победу. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В субботу, 18 марта, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» проиграл «Днепру-1» (0:1).

Единственный в матче гол на минуте забил Александр Пихаленок на 10-й минуте.

«Днепр-1» догнал «Шахтер» в турнирной таблице (по 39 очков), но у горняков есть игра в запасе.

УПЛ. 18-й тур. 18 марта

15:00. Верес Ровно – Днепр-1 – 0:1

Гол: Пихаленок, 10

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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