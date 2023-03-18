Украина. Премьер лига18 марта 2023, 20:12 | Обновлено 18 марта 2023, 20:29
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Верес – Днепр-1 – 0:1. Пихаленок принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги
18 марта 2023, 20:12 | Обновлено 18 марта 2023, 20:29
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В субботу, 18 марта, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» проиграл «Днепру-1» (0:1).
Единственный в матче гол на минуте забил Александр Пихаленок на 10-й минуте.
«Днепр-1» догнал «Шахтер» в турнирной таблице (по 39 очков), но у горняков есть игра в запасе.
УПЛ. 18-й тур. 18 марта
15:00. Верес Ровно – Днепр-1 – 0:1
Гол: Пихаленок, 10
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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