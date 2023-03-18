В субботу, 18 марта, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» проиграл «Днепру-1» (0:1).

Единственный в матче гол на минуте забил Александр Пихаленок на 10-й минуте.

«Днепр-1» догнал «Шахтер» в турнирной таблице (по 39 очков), но у горняков есть игра в запасе.

УПЛ. 18-й тур. 18 марта

15:00. Верес Ровно – Днепр-1 – 0:1

Гол: Пихаленок, 10